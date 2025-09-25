Derrapa motociclista y es arrollado por tráiler en carretera 80
El hombre perdió la vida y su acompañante resultó con varios golpes
Un motociclista perdió la vida y una mujer resultó con golpes en un accidente en la carretera 80, en el tramo de Villa de Reyes a Villa de Arriaga.
El suceso se registró cerca de las 15:30 horas, cuando cuando el motociclista circulaba sobre con dirección al entronque con la carretera 57.
Justo cuando rebasaba un tráiler, derrapó cayendo entre las ruedas de la pesada unidad para perder la vida instantáneamente. La joven que lo acompañaba resultó solo con golpes.
Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos, aseguraron la zona, en espera de los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes iniciaron con el proceso del levantamiento del cuerpo.
