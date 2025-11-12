Todo lo que necesitas saber sobre los Latin Grammy 2025 y cómo ver la ceremonia

NUEVA YORK (AP) — Los premios Latin Grammy 2025 están a la vuelta de la esquina, lo que significa que es hora de poner en marcha los planes para la fiesta de visualización. Permítenos ayudarte.

Esto es lo que necesitas saber sobre cómo ver los Latin Grammy 2025, incluyendo cómo verlos por streaming y dónde puedes ver a las mayores estrellas de la música caminando por la alfombra roja.

¿Cuándo comienzan los Latin Grammy y cómo puedo verlos?

La 26ª edición anual del Latin Grammy regresa al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el 13 de noviembre. La ceremonia del año pasado se celebró en Miami, donde tiene su sede la Academia Latina de la Grabación que los organiza.

Los Latin Grammy se transmitirán en vivo en las plataformas estadounidenses de TelevisaUnivision — Univision, UNIMÁS, ViX y Galavisión — comenzando a las 8:00 p.m. hora del Este (0100 GMT). Un pre-show de una hora comenzará a las 7:00 p.m. hora del Este.

En Latinoamérica la gala y la alfombra roja se podrán ver por el canal de cable TNT.

Al igual que los Grammy, la mayoría de los Latin Grammy se entregan durante la Premiere del Latin Grammy, que precede a la transmisión por televisión y se podrá ver por streaming en la página de YouTube de la Academia Latina de la Grabación.

The Associated Press tendrá una transmisión en vivo desde la alfombra roja de los Latin Grammy comenzando a las 5:00 p.m. hora del Este (2200 GMT) en YouTube y APNews.

¿Quién actuará en los Latin Grammy?

Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, Karol G, Marco Antonio Solís, Chuwi, Fuerza Regida y su cantante Jesús Ortiz Paz se presentarán en vivo.

Pero eso no es todo: Pepe Aguilar, Aitana, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat y Los Tigres del Norte también subirán al escenario, así como la Persona del Año 2025 del Latin Grammy, Raphael.

¿Quién presentará los Latin Grammy?

El dúo dinámico de Maluma y la actriz, productora y música Roselyn Sánchez serán los anfitriones. Esta será la octava vez que Sánchez presenta los premios. Maluma debuta en el papel de maestro de ceremonias de los Latin Grammy.

¿Qué hay de nuevo en los Latin Grammy 2025?

Hay un nuevo campo en 2025, para medios visuales, y dos nuevas categorías: música para medios visuales y canción de raíces.

La primera reconoce la música original para películas, programas de televisión, videojuegos y otros medios visuales. Para que un proyecto participe en esta categoría, debe tener ritmos latinos o ser compuesto por alguien de ascendencia iberoamericana.

El premio de raíces se otorgará a los compositores de nuevas grabaciones inéditas que reflejen las tradiciones y raíces de diversas comunidades, culturas o grupos sociales, especialmente aquellos de origen hispanoamericano, ya sea en español, portugués o lenguas o dialectos indígenas.

La categoría de mejor interpretación urbana/fusión urbana también tiene un nuevo nombre, y sus criterios también han cambiado. Ahora, los remixes son elegibles solo si la versión original de la canción fue lanzada dentro del mismo año de elegibilidad. El porcentaje requerido de elementos urbanos ha aumentado del 51% al 60% para calificar en esta categoría.

¿Quiénes están nominados a los Latin Grammy?

¿Quién más sino Bad Bunny? Lidera las nominaciones con 12 y destronó al productor y compositor Édgar Barrera — conocido por su trabajo con Bad Bunny, Madonna, Karol G, Peso Pluma, Shakira, Grupo Frontera y muchos más— quien anteriormente encabezó la lista en 2023 y 2024 con 13 y 9 nominaciones, respectivamente.

Pero no llores por Barrera, está empatado con el dúo argentino de hip hop CA7RIEL & Paco Amoroso por la segunda mayor cantidad de nominaciones. Cada uno tiene 10.

Además de Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso también están nominados en la categoría de álbum del año Rauw Alejandro, Gloria Estefan, Vicente García, Joaquina, Natalia Lafourcade, Carín León, Liniker, Elena Rose y Alejandro Sanz.

Tanto Bad Bunny como CA7RIEL & Paco Amoroso están nominados dos veces en la categoría de grabación del año, que también presenta a los artistas Lafourcade, Sanz, Jorge Drexler & Conociendo Rusia, Zoe Gotusso, Karol G y Liniker.

Los nominados a la categoría de mejor nuevo artista son Alleh, Annasofia, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Camila Guevara, Isadora, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes y Ruzzi.

¿Cuál es la relación entre los Latin Grammy y los Grammy?

En una entrevista con The Associated Press el año pasado, el director general de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, comparó a la Academia de la Grabación — el organismo rector detrás de los Grammy — y la Academia Latina de la Grabación con organizaciones hermanas.

"O tal vez incluso madre e hija", se rio. "La base es la misma: somos organizaciones basadas en membresía para creadores de música y profesionales de la música. Así que estamos celebrando la excelencia musical. Tenemos el mismo ADN exacto. Todo nuestro proceso es un proceso de Grammy."

Mientras que los Grammy se centran en el mercado de Estados Unidos, Abud dijo que los Latin Grammy tienen diferentes consideraciones globales. "Nuestro proceso de votación es, diría yo, idéntico, pero tiene algunos ajustes para el componente internacional que tenemos y que ellos no."

La relación entre los Grammy y los Latin Grammy se estrechará aún más en 2026. La semana pasada, la Academia de la Grabación anunció que todos los miembros votantes de los Latin Grammy fueron invitados a unirse a la Academia de la Grabación como parte de su clase de nuevos miembros de 2025.