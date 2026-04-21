Todos nos shipean, el nuevo tema de JOP que genera debate

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- El nombre de Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida, volvió a ser tendencia en redes sociales. Esto ocurrió luego de que la influencer Steffy Loaiza revelara que el cantante realizó una donación de 1.7 millones de pesos para apoyar a su madre, quien permanece hospitalizada.

Rumores y teorías sobre JOP y Kimberly Loaiza

A partir de esta declaración, usuarios comenzaron a revivir teorías que lo vinculan con Kimberly Loaiza, hermana de Steffy. La conversación resurgió por un video de 2024, en el que la creadora de contenido confesó que, durante una separación con su esposo Juan de Dios Pantoja, un cantante "muy famoso" del género de corridos intentó acercarse a ella.

Aunque nunca se mencionaron nombres, desde entonces internautas han señalado a Ortiz Paz —también conocido como JOP— como uno de los principales candidatos detrás de esa historia.

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Lanzamiento y contenido de la canción "Todos Nos Shipean"

En medio de este contexto y del llamado "shippeo" entre ambos, el intérprete lanzó el tema "Todos Nos Shipean", donde aparentemente aborda esta narrativa. La canción incluso hace referencia a comentarios de seguidores que sugieren una posible intervención en la relación entre la "lindura mayor" y JD.

Previo a su estreno oficial, Ortiz Paz compartió fragmentos del tema en redes sociales, lo que intensificó las especulaciones y alimentó la conversación digital.

Aunque algunos usuarios consideran que todo se trata de una estrategia de marketing, otros ya han analizado la letra del sencillo. Según interpretaciones en redes, el tema incluiría mensajes dirigidos a la influencer y a su círculo cercano, lo que ha mantenido viva la polémica en plataformas digitales. A continuación te dejamos la letra:

"Quiero esas caderas de Kylie Jenner

Pa' alejarme de la cotorreada

Tú y yo seríamos felices por siempre

Nos quieren ver juntos y a tu güey le cala

Y si me hacen un anti-doping

Sale que soy adicto a ti

Tanta lindura y por eso sí peco

¿Jalas o qué?

Pa' irnos a París

Mi suegra, si de mí supiera, cómo me quisiera

Al, chile que la riega

Al, chile que la riega

Pero no soy celoso

Tu güey te trae haciendo el oso

De seguro te da hasta hueva con ese tonto que te espera

Todos nos shipean, yo qué más quisiera

Uh, uh, uh Fuerza Regida Lindura

Mija, ¿qué pex?

Si quieres, no es broma, ¿cuándo nos volvemos a ver?

Mi cuñada me quiere y más que a él

Ándale pues, ya contéstame el cel

¿Que no ves que aquí es?

Mi suegra, si de mí supiera, cómo me quisiera

Al, chile que la riega

Al, chile que la riega

Pero no soy celoso

Tu güey te trae haciendo el oso

De seguro te da hasta hueva con ese tonto que te espera

Todos nos shipean, yo qué más quisiera".