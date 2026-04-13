TOM DUMONT TIENE PARKINSON
Tom Dumont, guitarrista de No Doubt, se sinceró con sus fans a través de un video en el que dio a conocer que fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson; también dijo sentirse afortunado, debido a que esta le fue detectada de forma oportuna, por lo que podría seguir presentándose con la banda en los conciertos que ofrecerán en mayo y junio.
Con un semblante sereno, el músico se sentó frente a la cámara, expresándole a sus fans que tenía una noticia que darles, sólo después de agradecerles por todas sus demostraciones de amor, a lo largo de su trayectoria con la banda.
"Sólo quiero saludarlos, en los últimos meses, he estado preparándome para los primeros shows de No Doubt, ha sido muy divertido ver hacia atrás; todas las fotografías y reaprendiendo algunas de las canciones, creando todos los videos que se verán en pantalla, todo eso me hace pensar en lo agradecido que estoy, el camino que mi vida ha tomado como músico durante todos estos años, a mi familia, amigos y escuchas, a ti y a todas las personas que han ido a nuestros conciertos todos estos años, gracias".
Aún frente a la adversidad, Tom dijo a sus fans que tenía una buena noticia, pues a pesar de que la enfermedad de Parkinson se caracteriza por desestabilizar las capacidades motoras y la rigidez, su diagnóstico temprano le permitirá seguir tocando con No Doubt.
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