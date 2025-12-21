Trágico fallecimiento del actor James Ransone conmociona a Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- Hollywood está de luto tras conocerse la muerte del actor James Ransone, conocido por sus papeles en "It: capítulo dos" y la serie "The Wire".

De acuerdo con información publicada por el "New York Post", Ranson, de 46 años, se habría quitado la vida.

Según reportes del Departamento de Policía de Los Ángeles, el también músico fue encontrado, sin vida, en el cobertizo de su casa el pasado 19 de diciembre.

Los reportes forenses determinaron como causa de muerte ahorcamiento. A la par, las investigaciones policiales descartaron cualquier signo de violencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Quién era James Ransone?

Originario de Maryland, EU., Ransone debutó en el cine en el cine en 2001, con la película "The American Astronaut", donde compartió créditos con Cory McAbee y Tom Aldredge.

Sin embargo, uno de sus personajes más reconocidos es el de Eddie, en la cinta del 2019, "It: Capítulo 2". Ransone interpretó la versión adulta del integrante de "Los perdedores" lo que terminó por consolidar su carrera.

También participó en más de una decena de series, siendo la más importante de su carrera "The Wire", donde dio vida a un gánster.

Entre sus proyectos más importantes destacan "La ley y el orden", "Los tipos duros", "How to Make It in America", "Treme", "Low Winter Sun", "Bosch" y "Mosaic".