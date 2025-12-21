21 de diciembre: día más corto del año en el solsticio de invierno 2025

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- Con la llegada de diciembre ocurre un evento astronómico que da paso al invierno en el hemisferio norte. Este acontecimiento, conocido como solsticio de invierno, se produce cuando el Sol alcanza su punto más austral, ubicándose directamente sobre el Trópico de Capricornio, en el hemisferio sur.

En el caso de México, el solsticio de invierno de 2025 tuvo lugar este domingo 21 de diciembre a las 09:03 horas, momento en el que se marcó oficialmente el comienzo de la temporada invernal.

¿Por qué el 21 de diciembre es el día más corto del año?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este fenómeno ocurre debido a que la Tierra mantiene una inclinación de 23.5 grados respecto al Sol. Esta posición provoca que el hemisferio norte reciba la menor cantidad de luz solar durante todo el año.

En esa fecha, el Sol alcanza su menor altura al mediodía, lo que reduce las horas de iluminación natural. Como consecuencia, el 21 de diciembre se considera el día más corto del año y la noche más larga en países como México. A partir de este punto, las temperaturas suelen disminuir y las noches se prolongan.

Este fenómeno se extenderá hasta el equinoccio de primavera, previsto para el 20 de marzo de 2026. Aunque los primeros meses se caracterizan por días fríos y amaneceres tardíos, después del 21 de diciembre la cantidad de luz solar comenzará a incrementarse lentamente cada jornada.

¿Qué significa el solsticio de invierno?

Según la UNAM, la palabra solsticio proviene del latín y significa "Sol quieto", ya que durante este periodo la posición aparente del astro cambia muy poco en el cielo.