Tras 9 infartos, César Bono cumple 72 años lleno de trabajo

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles César Bono apaga 72 velitas en su pastel de cumpleaños, sin duda un aniversario que festejará arriba del escenario, ya que se encuentra trabajando en las obras "¿Por qué será que las queremos tanto?" y "Defendiendo al cavernícola", además de estarse transmitiendo la nueva temporada de la serie "Vecinos", es decir, es un actor con mucha actividad profesional, pero sobre todo deseo de seguir haciendo lo que más ama.

Desde el 2018, Bono no ha tenido las cosas sencillas debido a su salud, debido a que sufrió nueve infartos, uno en el corazón y los demás en el cerebro, que lo pusieron al borde de la muerte y que al salir de la crisis, quedó con una secuela en el lado izquierdo de su cuerpo, donde perdió el 70% de movilidad y con la necesidad de usar un bastón para poder moverse.

Durante una entrevista con el programa "El minuto que cambió mi destino", César Bono explicó que en una noche tuvo ocho infartos cerebrales, por lo que se considera afortunado, no sólo por seguir vivo sino porque no depende de nadie para realizar sus actividades, pero sobre todo porque ha mantenido su memoria y talento para actuar.

A principios de 2022, César Bono regresa al hospital de urgencia, pero esta vez fue por una úlcera que le provocó una hemorragia, pero a las pocas horas tuvo que entrar al quirófano, debido a que tenía el duodeno perforado, situación que lo ponía nuevamente entre la vida y la muerte, pero su voluntad lo sacó de nuevo adelante y a pesar de que durante un tiempo padeció dolores y punzadas, volvió a los escenarios teatrales y a los foros de grabación, para seguir interpretando a Frankie Rivers, personaje entrañable de "Vecinos".

Pese a todos estos problemas de salud, este actor nacido en la Ciudad de México, el 19 de octubre de 1950; sigue con su monólogo "Defendiendo al cavernícola", con el cual acaba de cumplir 21 años de temporada, convirtiéndose en uno de los montajes más longevos de la cartelera de la CDMX y él tiene el récord de ser el actor que más tiempo ha interpretado este personaje.

Por si fuera poco, el actor forma parte de la serie "Vecinos", la cual lleva 15 años al aire y la temporada 13, un trabajo que le ha dado muchos fans debido a su personaje de Frankie Rivers, y es así como lo llaman los usuarios de Twitter. También ha tenido la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, gracias a la serie Betty en NY, ha formado parte del elenco de las películas "Mirreyes contra Godínez" 1 y 2, y acaba de estrenar la puesta en escena "¿Por qué será que las queremos tanto?" junto a Alejandro Suárez, Luis de Alba y Benito Castro, en el Teatro de los Insurgentes, todo esto justo después de sus problemas de salud, demostrando que es un guerrero y que habrá César Bono para rato.