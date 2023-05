Tras cancelar conciertos en México, Blink-182 anuncia nuevas fechas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 2 (EL UNIVERSAL).- Luego de que Blink-182 cancelara los conciertos que iba a ofrecer en México, después de que Travis Barker sufriera una grave fractura en el dedo anular de la mano izquierda -a pocos días de presentarse en nuestro país-, la agrupación ya anunció las fechas en que volverá a territorio mexicano, después de 18 años de su última visita; te decimos en qué días se validarán tus boletos.

Fue el primero de marzo cuando, a través de un escueto mensaje, Tom DeLonge anunció que la banda cancelaría las fechas que tenía programadas en Sudamérica, en donde darían inicio a la gira, debido a que Travis Barker sería sometido a una cirugía para tratar la fractura que había sufrido días anteriores. En ese mensaje, el guitarrista de la banda expresó que se encontraban "devastados" frente a la postergación de los recitales que ofrecerían a finales de marzo y a lo largo del mes de abril.

"Quiero decirles que lamento mucho, para quienes se encuentran en Sudamérica, el hecho de que no podamos estar ahí... esto es algo que hemos planeado desde hace tanto, hemos trabajado tanto, y ocurren estos accidentes que nadie espera que ocurran; Travis necesita una cirugía en su dedo, y tenemos que asegurarnos de que se encuentre bien y esté fuerte antes de que hagamos cualquier otra cosa. Esto es muy triste (...) sólo quiero que sepan todos ustedes que estamos devastados", dijo el músico estadounidense a través de un video.

A través de ese mismo mensaje, DeLonge aseguró que la banda reprogramaría las fechas para el 2024 y, dicho y hecho, pues hoy se publicó la reprogramación de sus recitales en nuestro país, a tan sólo dos meses de que sus fans recibieran la noticia de que tendrían que esperar un poco más para presenciar el recuento en el escenario de la alineación original del grupo, conformado por Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker, quienes tocaron juntos por última vez en 2014, hace nueve años.

Y aunque la banda de éxitos como "All the small things", "The rock show" y "What´s my age again?" dará inicio formalmente este jueves 4 de mayo en Xcel Energy Center, en la arena con capacidad de más de 20 mil personas, ubicada en Minnesota, EU, fue durante el festival musical Coachella donde volvieron a los escenarios, situación que irritó a gran parte de sus fanáticos latinoamericanos, debido a que la fractura de Barker no estaba del todo recuperada y, pese a no estar rehabilitado al cien por ciento, el músico subió al escenario para ejecutar la batería.

Sin embargo, la molestia de las y los inconformes parece calmarse ante la noticia de que en menos de un año, la banda volverá a México para dar los conciertos que, en principio, estaban programados para marzo de este año. Estas son las nuevas fechas en que Blink-182 se presentará en nuestro país:

28 de marzo 2023 se reprogramará para el 2 de abril del 2024.

29 de marzo 2023 se reprogramará para el 3 de abril del 2024.

31 de marzo 2023 se reprogramará para el 5 de abril del 20224.

Y para aquellas y aquellos que no obtuvieron boletos para estas fechas, por la demanda del evento, o que simple y llanamente quieren ver a la agrupación en más de uno de sus conciertos, la banda dio la noticia de que abrirán otra fecha para ofrecer en la Ciudad de México, la cual está programada para el 6 de abril del 2024 en el Palacio de los Deportes, recinto donde se realizarán también los otros conciertos; la preventa tendrá lugar el próximo lunes 8 de mayo.