Christian Nodal regresa a los escenarios tras crisis de salud

Repuesto y radiantes es como reapareció Christian Nodal en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara después de haber estado hospitalizado; su esposa, la también cantante Ángela Aguilar lo acompañó en el escenario, así como su cuñado Leonardo Aguilar.

Previo a la presentación, Nodal, de 25 años reapareció en sus redes agradeciendo los deseos para "Estamos de vuelta en el ruedo", expresó sonriente, ya en la noche cantó para un reciento lleno donde su esposa, que hoy cumple 21 años, estaba en primera fila.

Nodal le pidió que pasara a su lado en el escenario, Ángela, elogiada, no se negó, se quitó la chamarra que llevaba puesta y encantada pasó para cantar un par de temas con quien desde hace más de dos meses es su marido.

"Qué agonía" y "Dime cómo quieres" fueron los dos temas que interpretaron juntos en medio de la euforia del público y de las muestras de amor y cariño que los recién casados tuvieron frente a la gente que no desaprovechó la oportunidad para captar a la pareja del momento y compartirlo en redes sociales.

Christian Nodal y Ángela Aguilar derrochan amor

En el escenario del Palenque, Christian Nodal y Ángela Aguilar no sólo cantaron juntos, también se besaron, abrazaron y cantaron frente a Leonardo Aguilar, quien hasta les sacó una foto juntos; el público pidió la presencia de Ángela luego de que Nodal la mencionara.

La cantante, vestida de color negro, cantó feliz junto a su marido que fue hospitalizado el pasado 1 de octubre, razón por la que tuvo que cancelar su concierto programado en Pachuca Hidalgo; los motivos, una fuerte infección estomacal que le provocó mucha fiebre.

Mientras Nodal estuvo en el hospital, su suegro Pepe Aguilar promocionó en Estados Unidos su nueva canción "Cuídamela bien", tema que habla de la unión matrimonial entre su hija Ángela y Nodal. Durante su estancia en Estados Unidos, Pepe habló en una entrevista con el programa "Despierta América" sobre la relación con su yerno Christian y sobre el cariño que le tiene.

Aunque Pepe Aguilar confesó que nunca esperó que su hija se casara a los 20 años, está contento con el amor que ve que ambos se tienen y les desea lo mejor, "hay que darles chance", dijo.