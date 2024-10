Revelación de Lisa Marie Presley sobre la muerte de Elvis Presley

Recientemente, Riley Keough, hija de la fallecida Lisa Marie Presley, reveló que su madre tuvo un inquietante presentimiento el último día de vida del cantante Elvis Presley quien murió a los 42 años en 1977 a causa de un ataque cardíaco.

En una entrevista con Oprah Winfrey, Keough compartió que su progenitora, a pesar de tener solo 9 años en ese entonces, despertó la mañana del 16 de agosto con la sensación de que algo andaba mal. Lisa guardaba vívidos recuerdos de lo que ocurrió con su famoso padre.

Riley añadió que, horas antes de la tragedia que enlutó a la industria musical, Presley se despidió de Elvis deseándole buenas noches, pero con ese sentimiento de muerte. Esta percepción no era aislada, ya que en ocasiones previas también había sentido que él no se encontraba del todo bien.

"Me contaba que a veces lo encontraba en el baño, con una expresión de desorientación o aferrándose a la barandilla para mantenerse de pie", mencionó Keough.

Lisa Marie también escribía cartas donde expresaba su constante temor de perder a la voz detrás de "Suspicious Minds". En ese tiempo, ella vivía con Elvis en Graceland, siendo los únicos que dormían en el segundo piso de la mansión en Memphis, Tennessee, lo que les permitía compartir momentos muy íntimos.

Antes de la muerte de Lisa en 2023, debido a una obstrucción intestinal, estaba trabajando en sus memorias tituladas "From Here to the Great Unknown", que Riley concluyó. En este libro, Marie habla por primera vez con detalle sobre la muerte de Elvis, sus adicciones, el dolor que Priscila Presley, su madre, experimentó tras perder a su esposo, y el suicidio de su hijo Benjamin en 2020.

Keough también recordó que, en varias ocasiones, encontraba a Lisa Marie escuchando "Hound Dog" mientras lloraba. "Su dolor era inmenso... no creo que supiera cómo lidiar con él", expresó Riley. Cuando estaba sola o había bebido, Presley solía poner las canciones de su padre.