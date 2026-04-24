MIAMI (EE.UU.).- Con la ausencia de Rosalía, la gran homenajeada de la noche,Queen, Becky G, Lola Índigo y Joy Huerta fueron reconocidas este viernes por los Billboard Mujeres Latinas en la Música, una celebración al talento y poder femenino en la industria del entretenimiento.

La edición 2026 estuvo marcada por el reconocimiento a la española Rosalía como Mujer del Año, aunque la artista no asistió a la ceremonia debido a compromisos de su gira internacional.

La gala y la alfombra rosa, celebradas en Miami, rindieron tributo a Ivy Queen con el premio Pionera, a Lola Índigo con Evolución Artística, a Becky G con Impacto Global, a Gloria Trevi con Trayectoria y a Joy Huerta con Espíritu de Cambio.

La primera en recibir su galardón Ivy Queen, quien fue celebrada por el artista colombiano Feid como "la madre de todos los artistas urbanos".

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Gloria Trevi, homenajeada con el Premio Trayectoria Artística, llegó con un vestido blanco de escote profundo y una figura impecable. El galardón llega en un momento especial para la mexicana, al cierre de una etapa de gira y tras más de tres décadas de reinvención, provocación y permanencia en la música latina.

Julieta Venegas recibió el galardón Excelencia artística de manos de su "mejor amiga" Natalia Lafourcade, quienes desfilaron antes por la alfombra rosa que precedió a la gala en trajes en tonos pastel, en seda y tafetán, que parecían conversar entre ellos.

Entre las mejores vestidas estuvieron las mexicanoestadounidenses Chiquis y Becky G, así como la española Lola Índigo, quienes llevaron la batuta de la moda joven con propuestas en azul, dorado y marrón.

"Le decía a mi equipo que este era el premio más tranquilo de mi carrera y, claro, es de mujeres", expresó Becky G, envuelta en una columna dorada con brillos y aperturas a los dos lados de su cintura. Posteriormente, se cambió a un traje de lentejuelas blancas semitransparente para rendir homenaje a Selena Quintanilla al interpretar ´Dreaming of You´.

Lola Índigo, reconocida con el Premio Evolución, llegó de marrón, con un traje de corte lencero y una larga cola que requería ayuda para lucir ordenada en las fotos. Recibió su premio de manos de David Bisbal.

Entre tanto, Joy Huerta, reconocida con el premio Espíritu de Cambio, vistió un traje largo negro con un escote de bandas en el pecho, una elección sobria para una noche en la que también fue celebrada por su activismo y trayectoria.