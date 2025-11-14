Tres estrenos imperdibles antes de diciembre

Estamos cerca de los estrenos decembrinos, muchas veces que se convertirán en blockbuster, por lo que varias distribuidoras aprovechan estos días para lanzar buenos títulos pero que, de otra manera, no llegarían al público.

Aquí te presentamos tres de los lanzamientos más interesantes, que llegan con pocas salas, pero que vale la pena ver.

"DESPUÉS"

Pocas veces puede verse en cine a una mamá y su hijo biológico trabajando juntos en una película. Y aún es más raro que la historia verse sobre el duelo de ella, tras la muerte de él. Pues eso logró esta película protagonizada por Ludwika Paleta y Nicolás Haza, bajo la dirección de Sofía Gómez Córdova ("Los años azules"). "Más que sentirme como pavo real (por el orgullo) estaba yo como la expectativa y como bastante juzgona en un sentido de 'aquí no eres hijo de nadie'. O sea, aquí vas a pagar piso como cualquiera, como cualquiera persona que empieza una película", apuntó Ludwika a EL UNIVERSAL. En la historia el personaje de la actriz va descubriendo un secreto de su hijo, que la sorprende. Llega a salas con el antecedente de haber recorrido festivales como el de Guadalajara, donde cosechó críticas favorables. Con este título, Ludwika y Nicolás se suman a la exclusiva lista de madres-hijos en el cine, donde se encuentran entre otros las españolas Ángela Molina y Olivia Molina en la serie "La valla", Timothy Carlton, Wanda Ventham y Benedict Cumberbatch en "Sherlock" y Billy Ray Cyrus y Miley Cyrus en "Hanna Montana".

"DE KANYE A YE ¿EL NOMBRE DE QUIÉN?"

Durante un sexenio, el rapero y empresario Kanye West fue seguido a todos lados por una cámara. El lente se metió de lleno a su intimidad, desde su matrimonio que se desmoronaba, la pérdida de patrocinios por sus escándalos y su diagnóstico de trastorno bipolar, al tiempo que construía un imperio multimillonario. Nico Ballesteros, de entonces 18 años, tuvo la energía no sólo para estar detrás de la cámara, sino de revisar miles de horas de material levantado durante un sexenio y hacer este largo documental con una de las figuras más controvertidas de los últimos años. Así se le ve a Kanye en su transición a llamarse Ye, como enojos, etapas de muchos llorar, religioso y con amigos.

"ZOOPOCALIPSIS"

¿Cómo se comportarían animalitos zombies que toda su vida la han pasado encerrados en un zoológico? Pues para el cineasta mexicano Rodrigo Pérez-Castro, un conejito puede ser diabólico, un lémur cinéfilo tenderá a creer que sabe cómo combatir el mal por la cantidad de historias que ha visto mientras ha estado en la estación veterinaria y un elefante sería alguien temible. Esta cinta animada es una producción franco-belga-canadiense, país último del que es Ricardo Curtis, codirector del largometraje. Castro no es ningún improvisado, lleva más de dos décadas viviendo en el extranjero, siendo Story Artist en filmes como "El libro de la vida", "La Era de Hielo: el gran cataclismo", "Ferdinand" y "Río 2". Su ópera prima, "Koati", llegó a la extinta plataforma Blim en 2022. "Zoopocalipsis" tiene entre sus mensajes que sólo unidos, independiente de la raza, color y estrato social, se pueden enfrentar cualquier calamidad.