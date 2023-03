Tribunal rechaza congelar estreno en Netflix de serie sobre secta surcoreana

SEÚL, Corea del Sur (EFE).- Un tribunal surcoreano rechazó hoy la petición de un grupo religioso del país para que se congele el estreno en la plataforma Netflix de una serie documental en la que aparece el líder de este credo.



El tribunal del Distrito Oeste de Seúl desestimó la solicitud de la Misión del Evangelio Cristiano, un grupo cristiano liderado por el pastor Jung Myung-seok, presentado contra Netflix y la cadena surcoreana MBC, que ha participado en la producción de la serie.

El documental, titulado "In the Name of God: A Holy Betrayal" ("En el nombre de Dios: una traición divina"), se estrena mañana 3 de marzo en Netflix y se divide en ocho episodios centrados en cuatro líderes religiosos surcoreanos, entre ellos Jung, que aseguran ser profetas.

Jung, de 78 años, está pendiente de juicio acusado de agredir sexualmente a varias fieles de su congregación.

El movimiento religioso, también conocido como Jesus Morning Star (JMS) o Providencia, pidió un requerimiento argumentando que incluir un caso pendiente de juicio en un documental va contra la presunción de inocencia y socava la libertad religiosa.

El tribunal consideró que MBC y Netflix parecen haber basado el programa en una gran cantidad de material tanto objetivo como subjetivo que respaldan lo narrado en la serie.