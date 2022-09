Triunfa el drama

Los Ángeles. - "Succession" cumplió con las expectativas y se hizo con el Emmy a la mejor serie de drama en la 74 edición de los premios de la Academia de la Televisión de EU, que se en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

La producción de HBO llegaba a los Emmy 2022 con grandes esperanzas, tras ser la más nominada con 25 candidaturas que la dejaban a tan solo 7 del récord histórico que sigue marcando "Juego de Tronos", y los presagios en categoría de mejor serie de drama se cumplieron.

"Nos sentimos como reyes, aunque ahora haya uno en Inglaterra y sin quitarle protagonismo, pero también es legítimo que podamos decir esto. Muchas gracias a HBO, al gran esfuerzo de todo el equipo y a este reparto tan extraordinario", expresó Jesse Armstrong, uno de los productores, al recoger el premio.

"Succession" volvió a repetir triunfo con respecto al año pasado, aunque "El Juego del Calamar") amenazaba con aguarle a este reconocido drama familiar que comenzó a emitirse en 2018.

Zendaya y el surcoreano Lee Jung-Jae hicieron historia al ganar mejor actriz y actor dramáticos, respectivamente, por "Euphoria" y "Squid Game" dos de los fenómenos televisivos del año.

El sueño de El Juego del Calamar" de convertirse en la primera producción rodada en idioma diferente al inglés que se alzaba con un Emmy, finalmente llegó por el premio a Lee Jung-Jae como mejor actor en serie de drama y no por ser mejor producción en este género.

Tampoco pudieron evitar que "Succession" revalidara otras series tan potentes como "Stranger Things" (Netflix), "Yellowjackets" (Showtime), "Severance" (Apple TV+), "Ozark" (Netflix), "Euphoria" (HBO) o "Better Call Saul" (AMC).

De hecho, "Succession" cuya trama se basa en la historia del patriarca de un importante conglomerado de medios y disputas de sus tres hijos herederos, ya venció este año en fechas tan importantes como Globos de Oro y premios del Sindicato de Actores.

Mientras "Ted Lasso" gana por segundo año consecutivo el Emmy a mejor comedia, la serie de Apple TV+, ganó por segundo año consecutivo el premio a la mejor comedia.

En concreto, la segunda temporada de "Ted Lasso" se impuso a otros fenómenos como "Abott Elementary" ("Colegio Abott"), "Barry", "Curb Your Enthusiasm" ("El show de Larry David"), "Hacks", "The Marvelous Mrs. Maisel" ("La Maravillosa Señora Maisel"), "Only Murders in the Building" ("Solo Asesinatos en el Edificio") y "What We Do in the Shadows".