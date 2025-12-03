UIF denuncia a artista venezolana relacionada con el Tren de Aragua

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Derivado de una acción conjunta con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) localizó, incluyó en el listado de Personas Bloqueadas y denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la artista venezolana Jimena Araya, conocida como "Rosita", a quien se le relaciona con el "Tren de Aragua".

Se trata de una figura pública venezolana vinculada al ámbito del entretenimiento, con presencia reciente en México y actividad financiera registrada en el país.

Fuentes abiertas señalan que mantendría relación cercana con un líder del grupo criminal "Tren de Aragua", lo que en años anteriores habría derivado en apoyos logísticos a dicha estructura. De ahí que emitió una alerta al sistema financiero para impedir que siga utilizando esta vía.

Lo anterior, luego de que la OFAC designó a 11 objetivos, entre ellos siete personas físicas y cuatro personas morales, por brindar apoyo material, financiero o tecnológico a la organización criminal que mantiene actividades asociadas al contrabando, tráfico de personas, extorsión y tráfico de drogas, y que ha sido utilizado como brazo criminal en esquemas de "narcoterrorismo" para intimidar y agredir a ciudadanos en Venezuela.

En un comunicado, la UIF advirtió que dicho grupo delictivo tiene presencia en países como Perú, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia, a través de redes delictivas y estructuras empresariales utilizadas para facilitar y encubrir flujos ilícitos.

Por eso, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), realiza labores para establecer su ubicación en territorio nacional, en su caso, y conforme a sus atribuciones, proceder a su incorporación al Listado de Personas Bloqueadas.