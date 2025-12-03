Cae tercer implicado en homicidio de estudiante

La Fiscalía General del Estado, informó que agentes de la Policía de Investigación lograron la detención de un tercer presunto implicado en el homicidio del estudiante de Estomatología, Jorge Eduardo Dávila, ocurrido el pasado ocho de noviembre en la capital potosina.

De acuerdo a los hechos, el alumno de la UASLP fue lesionado con un arma de fuego durante un intento de despojo de su vehículo.

Tras la detención inicial de dos personas relacionadas con estos hechos, quienes actualmente se encuentran a disposición de un Juez de control bajo el delito de homicidio, la institución continuó con las investigaciones correspondientes.

Derivado de dichas indagatorias, se logró identificar a Ángel “N” como tercer probable partícipe en este hecho; ante ello, elementos de la PDI procedieron a su aseguramiento en cumplimiento a la orden de aprehensión correspondiente.

En las próximas horas, agentes del Ministerio Público conducirán al detenido ante la autoridad judicial, para que se lleve a cabo la audiencia inicial y se determine su situación jurídica.