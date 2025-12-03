logo pulso
BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Seguridad

Cae tercer implicado en homicidio de estudiante

Lo detuvieron elementos de la Policía de Investigación bajo mandato judicial

Por Redacción

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
Cae tercer implicado en homicidio de estudiante

La Fiscalía General del Estado, informó que agentes de la Policía de Investigación lograron la detención de un tercer presunto implicado en el homicidio del estudiante de Estomatología, Jorge Eduardo Dávila, ocurrido el pasado ocho de noviembre en la capital potosina.

De acuerdo a los hechos, el alumno de la UASLP fue lesionado con un arma de fuego durante un intento de despojo de su vehículo.

Tras la detención inicial de dos personas relacionadas con estos hechos, quienes actualmente se encuentran a disposición de un Juez de control bajo el delito de homicidio, la institución continuó con las investigaciones correspondientes.

Derivado de dichas indagatorias, se logró identificar a Ángel “N” como tercer probable partícipe en este hecho; ante ello, elementos de la PDI procedieron a su aseguramiento en cumplimiento a la orden de aprehensión correspondiente.

En las próximas horas, agentes del Ministerio Público conducirán al detenido ante la autoridad judicial, para que se lleve a cabo la audiencia inicial y se determine su situación jurídica.

Joven se paseaba en motocicleta “caliente”

Recuperan carro robado en Mexquitic

Un muerto y 9 heridos, en accidente carretero

Incautan carros y moto con reporte de hurto

