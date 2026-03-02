"UNA BATALLA TRAS OTRA" SUMA DOS PREMIOS MÁS
"Una batalla tras otra" sumó más premios a su biblioteca al llevarse el codiciado a Mejor película por parte de la Asociación de Productores (PGA Awards), que prácticamente determina a la vista de los votantes, cuál es la mejor cinta del año.
Casi a la misma hora, pero en los premios del sindicato de directores de arte, consiguió el galardón a Largometraje contemporáneo, mientras que "Frankenstein", de Guillermo del Toro, se alzó con el de la categoría Película de época y la más reciente entrega de "Los 4 fantásticos", con el de Película de Fantasía.
"Una batalla tras otra", dirigida por Paul Thomas Anderson, llegó a la ceremonia cargando a cuestas los premios del Globo de Oro a Mejor película y el del sindicato de Directores. Durante su discurso de aceptación, Anderson mandó un mensaje velado a los aún directivos de Warner (aunque sin mencionarlos), compañía productora del filme y que habría sido vendida a Paramount, tras el retiro de la oferta de Netflix.
no te pierdas estas noticias
Concierto de Shakira comienza a llenar el Zócalo capitalino
El Universal
Autoridades implementan revisiones y ley seca en el Centro Histórico para garantizar orden.
Ricky Martin desata euforia con su regreso a los escenarios
El Universal
El cantante puertorriqueño incluirá en su setlist éxitos como
Concierto de Shakira en CDMX se transmitirá en redes oficiales
El Universal
Pantallas gigantes en puntos estratégicos facilitarán la movilidad y acceso al concierto en CDMX.