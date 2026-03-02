"UNA BATALLA TRAS OTRA" SUMA DOS PREMIOS MÁS

"Una batalla tras otra" sumó más premios a su biblioteca al llevarse el codiciado a Mejor película por parte de la Asociación de Productores (PGA Awards), que prácticamente determina a la vista de los votantes, cuál es la mejor cinta del año.

Casi a la misma hora, pero en los premios del sindicato de directores de arte, consiguió el galardón a Largometraje contemporáneo, mientras que "Frankenstein", de Guillermo del Toro, se alzó con el de la categoría Película de época y la más reciente entrega de "Los 4 fantásticos", con el de Película de Fantasía.

"Una batalla tras otra", dirigida por Paul Thomas Anderson, llegó a la ceremonia cargando a cuestas los premios del Globo de Oro a Mejor película y el del sindicato de Directores. Durante su discurso de aceptación, Anderson mandó un mensaje velado a los aún directivos de Warner (aunque sin mencionarlos), compañía productora del filme y que habría sido vendida a Paramount, tras el retiro de la oferta de Netflix.