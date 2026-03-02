logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

"UNA BATALLA TRAS OTRA" SUMA DOS PREMIOS MÁS

Por El Universal

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
"UNA BATALLA TRAS OTRA" SUMA DOS PREMIOS MÁS

"Una batalla tras otra" sumó más premios a su biblioteca al llevarse el codiciado a Mejor película por parte de la Asociación de Productores (PGA Awards), que prácticamente determina a la vista de los votantes, cuál es la mejor cinta del año.

Casi a la misma hora, pero en los premios del sindicato de directores de arte, consiguió el galardón a Largometraje contemporáneo, mientras que "Frankenstein", de Guillermo del Toro, se alzó con el de la categoría Película de época y la más reciente entrega de "Los 4 fantásticos", con el de Película de Fantasía.

"Una batalla tras otra", dirigida por Paul Thomas Anderson, llegó a la ceremonia cargando a cuestas los premios del Globo de Oro a Mejor película y el del sindicato de Directores.  Durante su discurso de aceptación, Anderson mandó un mensaje velado a los aún directivos de Warner (aunque sin mencionarlos), compañía productora del filme y que habría sido vendida a Paramount, tras el retiro de la oferta de Netflix.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Concierto de Shakira comienza a llenar el Zócalo capitalino
Concierto de Shakira comienza a llenar el Zócalo capitalino

Concierto de Shakira comienza a llenar el Zócalo capitalino

SLP

El Universal

Autoridades implementan revisiones y ley seca en el Centro Histórico para garantizar orden.

Ricky Martin desata euforia con su regreso a los escenarios
Ricky Martin desata euforia con su regreso a los escenarios

Ricky Martin desata euforia con su regreso a los escenarios

SLP

El Universal

El cantante puertorriqueño incluirá en su setlist éxitos como

Concierto de Shakira en CDMX se transmitirá en redes oficiales
Concierto de Shakira en CDMX se transmitirá en redes oficiales

Concierto de Shakira en CDMX se transmitirá en redes oficiales

SLP

El Universal

Pantallas gigantes en puntos estratégicos facilitarán la movilidad y acceso al concierto en CDMX.

Alana Flores exhibe a Milica tras reto de boxeo en redes
Alana Flores exhibe a Milica tras reto de boxeo en redes

Alana Flores exhibe a Milica tras reto de boxeo en redes

SLP

El Universal

La pelea entre ambas no se concretó porque Milica no estaba lista, según aclaró Alana Flores en su respuesta pública.