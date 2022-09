Usuarios piden que Nadia quede fuera de "MasterChef Celebrity 2022"

A-AA+

La gran ausente del cuarto episodio de "MasterChef Celebrity" fue la exacadémica Nadia, quien no se apareció durante las más de tres horas que dura el programa y aunque, al inicio del programa, se explicó que no hubo más detalles al respecto.

"Antes de comenzar este programa queremos informarles que Nadia no está por problemas de salud, así que esperemos que se recupere muy pronto", afirmó la conductora Tatiana.

Ésta no es la primera vez que la cantante falta a la competencia, en el segundo programa faltó a la mayoría del capítulo y sólo llegó al final en el reto de eliminación, lo que ocasionó que los fans del reality y varios usuarios explotaran en su contra y pidieran su salida inmediata.

En redes sociales el nombre de la artista se convirtió en tendencia, por la gran cantidad de mensajes en contra que recibió, en los que, exigían a la producción tomaran cartas en el asunto pues consideraban injusto que continuara avanzando pero sin siquiera presentarse a las grabaciones: "Dejemos de ver MasterChef si no eliminan o sacan a Nadia, si está enferma que se vaya a recuperar tranquila y que entre otra persona por ella", "No entiendo por qué no han sacado a Nadia que ni va". "Nadia en MasterChef es como yo en la escuela, nada más fui una semana y me desaparezco todo el semestre", "Debieron sacar a Nadia por faltista, que a gusto faltando cada domingo y sin riesgo de salir", son solo algunos de los mensajes que ya circulan.

Nadia explica el motivo de su ausencia

Ante los ataques, la intérprete de "Contigo Sí" no tuvo de otra más que romper el silencio y salir a aclarar los motivos que le han impedido asistir al programa de cocina.

A pesar de que el capítulo que se vio el pasado domingo fue grabado hace varias semanas, Nadia recién publicó un mensaje para explicar que estuvo contagiada de Covid-19, lo que hizo imposible que pudiera estar presente.

"Me siento en realidad muy mal por no poder estar con ustedes, ayer empecé a tener problemas en la garganta, en la mañana sentía un leve cosquilleo, ya para el medio día ya empecé con fiebre y en la tarde con fiebre muy alta de hasta 39 (grados)".

La cantante explicó que decidió someterse a varias pruebas y en todas dio positivo, por lo que siguió las recomendaciones de aislarse e iniciar con un tratamiento médico; sin embargo, las complicaciones de salud no hicieron que no lamentara perderse de lo que pasa en la cocina más famosa de México.

"Yo me siento profundamente apenada que esto haya sucedido y muy frustrada, este compromiso era muy importante para mí y pues simplemente pedirles una disculpa de corazón es algo que no está en nuestras manos".

De cualquier manera pidió comprensión y una disculpa por las molestias que pudieran ocasionar esta situación: "Nuevamente gracias por su atención. Dios los bendiga", concluyó.