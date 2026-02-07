VA POR EL RÉCORD EN SUPER BOWL

MIAMI (EE.UU.)- El espectáculo del entretiempo del puertorriqueño Bad Bunny durante el Super Bowl LX, que se disputará este domingo, prevé desbancar a la actuación de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV como el ´show´ latino más visto de la historia de la televisión en EE.UU., según expertos.

La actuación de la artista colombiana y la estadounidense de raíces puertorriqueñas fue vista por 103 millones de televidentes en el 2020, según datos de la medidora de audiencias Nielsen.

Sin embargo, se prevé que sea superada este año por el ´show´ de Bad Bunny, quien fue el artista más reproducido en la plataforma Spotify en 2025.

"Bad Bunny no solo atrae a los latinos, Spotify lo nombró el artista número uno del año. Nosotros no hicimos todo eso; fue el mundo entero quien lo hizo", dijo a EFE Stacie de Armas, vicepresidenta sénior de Perspectivas e Iniciativas Inclusivas de Nielsen.

A pesar de las críticas que el artista y la NFL han enfrentado por la elección de Bad Bunny, incluidas algunas procedentes del presidente estadounidense, Donald Trump, la experta sugirió que el puertorriqueño, "lleva mucho tiempo siendo aclamado y adorado por todo Estados Unidos".

El Super Bowl registró el año pasado una audiencia de 127,7 millones de espectadores, lo que le valdría para superar sobradamente al ´show´ de Shakira y Jennifer López, y a otras actuaciones latinas destacadas.