"Vamos a ganar batalla a comunistas y socialistas", dice Salinas Pliego

Previo a la llegada del 2025, el empresario Ricardo Salinas Pliego dedicó un mensaje a sus socios de Grupo Salinas, con motivo de fin de año, donde destacó que "les vamos a ganar la batalla ideológica a los corruptos comunistas y socialistas".

Por medio de la plataforma X, el empresario compartió una gran reflexión donde reconoció que el 2024 estuvo "complejo y lleno de desafíos".

"En tiempos como este, siempre recuerdo que lo más importante es que lo que hacemos todos los días nos llene de satisfacción, porque un buen trabajo dignifica", expresó.

Aunado a ello, señaló: "Cuando haces lo que te gusta, te comprometes, te enganchas, y ese trabajo se vuelve muy satisfactorio. Más allá de los beneficios económicos, sociales o de prestigio, un buen trabajo alimenta tu esencia, es parte de tu vida, te llena de energía cada día, te hace levantarte feliz y lanzarte con pasión a cumplir con tu misión. En cambio, un mal trabajo se convierte en un calvario".

Salinas Pliego dedica mensaje de fin de año a socios

Asimismo, agradeció a sus colaboradores mediante un blog "su compromiso, esfuerzo y dedicación. Ustedes son la base de todo lo que hemos logrado en Grupo Salinas. El aporte de cada uno de ustedes es fundamental para la fortaleza de este gran equipo. Juntos hemos demostrado que no hay reto que no podamos superar".

"Sabemos que el país está pasando por cambios profundos y que el entorno se está transformando por completo. Para enfrentar los retos por venir, debemos ser mentalmente fuertes y estoicos. Lo importante no es lo que nos ocurre, sino cómo lo enfrentamos. Cambia tu estado de ánimo y verás cómo cambia tu entorno y las personas a tu alrededor. Nuestra actitud determina el resultado", añadió.

En tanto, compartió una palabra que reúne tres elementos esenciales. "Una parte fundamental de esa forma de pensar es el concepto de Asabiyah, una palabra árabe que reúne tres elementos esenciales: espíritu de pertenencia al grupo, solidaridad con tus compañeros y equipo de trabajo".

"La Asabiyah resume el espíritu de Grupo Salinas y debemos fortalecerla junto con nuestra mentalidad, porque nos encontramos en medio de una batalla cultural. Una batalla que tiene dos visiones y define lo deseable y lo indeseable. Y debemos comenzar por algo esencial: la verdad existe", agregó.

Finalmente, pidió mantener la esperanza y luchar por "nuestros principios". "Mantengamos la esperanza y sigamos luchando por nuestros principios. Hemos construido nuestra historia superando todos los desafíos que se nos han presentado. ¡Y aquí estamos, y aquí seguiremos!".