Vanessa Guzmán confirma baleo en su residencia

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La actriz Vanessa Guzmán compartió un comunicado en el que confirmó que su casa en El Paso, Texas, fue baleada el fin de semana, luego de que el periodista Jorge Carbajal reportara la agresión.

En el documento, publicado en la cuenta oficial de la actriz, se aclara que no se trató de un atentado contra ella ni contra su hijo, José Eduardo.

"Afortunadamente, ambos se encuentran bien. Por el momento no se pueden ofrecer más detalles, ya que las autoridades de Estados Unidos llevan a cabo las investigaciones correspondientes".

Asimismo, se agradeció el interés y la preocupación por su familia y se pidió respeto y discreción durante el proceso.

"En cuanto sea posible y apropiado, Vanessa ofrecerá declaraciones de manera directa", concluye el comunicado.

¿Qué pasó en la casa de Vanessa Guzmán?

En el programa "En Shock", el periodista Jorge Carbajal informó que la vivienda de la actriz había recibido impactos de bala y señaló que su hijo estaba dentro de la casa cuando comenzó la balacera.

El comunicador relató que se enteró del incidente mientras Vanessa ofrecía una entrevista a medios de comunicación. Explicó que la famosa recibió una llamada, se ausentó unos minutos y regresó con los ojos hinchados por el susto, aunque se sinceró al respecto, tampoco dio muchos detalles.

"El hijo menor de Vanessa se quedó solo en su casa porque ella vino a México a lo del evento. Me entero que el muchacho estaba ahí normal, en su casa, cuando de repente se suelta una balacera. Empieza a oír balazos en su casa y lo primerito que hace es que se avienta al piso. Cuando se avienta al piso, empieza a oír cómo entran balazos a su casa, abrieron la pared. Afortunadamente no le dio", dijo.

Carbajal también mencionó que Vanessa tendría un vecino que supuestamente "trabaja con armas" y que, al limpiar su arma, se le habrían disparado algunos tiros. Pero, esta versión no ha sido confirmada por la actriz, y en el comunicado tampoco se especifica si su hijo estaba dentro de la casa como reportaron algunos medios.