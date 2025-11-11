Nueva fechaAfán censurador

El rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, ha ido enfrentándose ante hechos consumados cada que el gobierno estatal ha ido recorriendo las fechas de pago del millonario adeudo que tiene el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.

lll

Pero no ha dejado de insistir en que, de no pagarse en lo inmediato, el fantasma del paro y la inconformidad universitaria se desatarían. La última fecha reconocida es el 14 de noviembre, el próximo viernes.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pero podría quedar, como las otras, rebasada debido a que, de acuerdo a lo informado por la comisión legislativa de Hacienda, los recursos con los que podría saldar ese y otros adeudos, casi cinco mil millones de pesos derivados de ingresos extraordinarios, deben ser represupuestados y ese proceso llevaría al menos 20 días hábiles, 29 si se suman los fines de semana y el feriado del 20 de noviembre.

lll

Si no paga antes, la Sefin estaría cumpliendo hasta el 10 de diciembre, dentro de un mes, prácticamente. ¿Resistirá la espera la UASLP?

lll

El colofón del sainete de las fallidas iniciativas presentadas por el diputado Carlos Arreola para permitir un adeudo millonario del gobierno del estado y de los 59 municipios es que el legislador se quedó sólo.

lll

Ni la dirigencia estatal de su partido, Morena, ni su bancada ni el gobierno del estado expresaron ningún tipo de respaldo. Incluso, tomaron distancia. Lo dejaron solo.

lll

El diputado local del PVEM, Héctor Serrano Cortés, enfrenta la controversia por la polémica iniciativa en la que propone convertir en delito la crítica hacia figuras públicas y el uso de su imagen pretextando una mala finalidad de la inteligencia artificial.

lll

Ese talante autoritario se refleja también en su faceta de empresario editorial, pues un diario del que es propietario ha emprendido una poco sutil campaña de amenaza en contra de Alfredo Narváez Ochoa, el popular “Pingo”, en respuesta a los múltiples cartones en los que se ha criticado la actuación de Serrano Cortés como funcionario.

lll

En el mencionado medio, intenta aplicar la misma medicina, los cartones, pero de un modo burdo, copiando incluso la firma del colaborador de este medio. El hostigamiento lo completan injuriosos editoriales.

lll

Podría objetarse que se trata de libertad de expresión, pero no se puede dejar de lado que Serrano Cortés lo ejerce desde una posición de poder, el poder que le ha dado el grupo político dominante en la política de San Luis.

lll

Ante la agresión, el cartonista ya presentó una solicitud de medidas de protección ante la Coordinación del Mecanismo Estatal de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Sobra decir que ante esta andanada, tiene el respaldo irrestricto de los directivos y el equipo que integran Editora Mival.