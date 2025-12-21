Vecna y los nuevos poderes de Will: claves de la quinta temporada de Stranger Things

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- ¿Qué pasará con Hawkins?, ¿Logrará Vecna destruir al mundo? Esas son algunas de las preguntas que quedaron al aire tras el estreno del Volumen 1 de la última temporada de "Stranger Things", una entrega que dejó a la serie en su punto más crítico desde que comenzó en 2016.

Los primeros (o últimos) capítulos de la quinta entrega mostraron a los fans de la serie a un Hawkins casi condenado, con Once obligada a esconderse y al "upside down", que dejó de ser una fuerza contenida, como una verdadera amenaza para todos.

Hace tan solo unos días, Netflix publicó un pequeño adelanto de los siguientes episodios y desde entonces las expectativas crecieron; y es que, tanto el elenco como los creadores de la serie, los hermanos Duffer, afirmaron lo mejor está a punto de venir.

Ahora, la pregunta es: ¿Cuánto tiempo tendrán que esperar los fans ver la continuación de la historia?

¿Cuándo se estrenan los próximos capítulos de "Stranger Things"?

La quinta temporada de "Stranger Things" se ha convertido en un evento de interés global, es por ello que Netflix decidió dividirla en "volúmenes" y hacer de esta una experiencia que reúna a los fans alrededor del mundo.

El primer volumen se estrenó el pasado 26 de noviembre con cuatro episodios; mientras que la siguiente parte llegará en una fecha muy especial: Navidad.

El volumen 2 de la última temporada se estrenará este próximo 25 de diciembre en punto de las 19:00 horas (hora México) y estará compuesto por tres episodios:

Episodio 5: "Electrochoque"

Episodio 6: "Escape de Camazotz".

Episodio 7: "El puente".

¿En qué va la historia?

Si aún no has visto los primeros cuatro episodios te alertamos que habrá algunos spoilers.

Vecna se fortalece. Tras la pelea con Nancy, Robin y Steve, Vecna quedó muy mal herido; sin embargo, logró abrir múltiples portales a Hawkins, lo que permitió que el upside down comenzara a invadir el mundo real. Por si fuera poco, comienza un plan que involucra a los niños del pueblo, pues planea llevarse a doce de ellos para terminar de fusionar su mundo con el real.

¿Qué pasó con Max? Durante la temporada cuatro, Max estuvo a punto de morir, de hecho, Vecna logró acabar con ella, aunque fuera por minutos; sin embargo, Once logró traerla de vuelta.

Pero lejos de regresar al mundo real, Max quedó atrapada en uno de recuerdos, los de Henry (Vecna) y está obligada a revivirlos hasta encontrar la salida.

Will y sus nuevos poderes. La extraña relación que Will ha tenido con el upside down por fin es explicada. Durante los primeros minutos se nos explica que la desaparición del niño, aquel día de 1983, no fue una casualidad. Vecna lo eligió y desde entonces lo ha estado utilizando en contra de sus amigos.

Pero en esta quinta temporada, Will logró usar a su favor esta conexión, tomando los poderes del villano para terminar con los monstruos que amenazaban con matar a la gente que quiere.

El último episodio de la serie se estrenará el próximo 31 de diciembre y ahí, por fin sabremos si Hawkins pudo salvarse de la destrucción o el mundo cayó ante el temible Vecna.