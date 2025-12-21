Adal Ramones: Broma sobre Juan Gabriel sigue vivo

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- "Era una broma, no hablé con Juan Gabriel", es la explicación que el actor y conductor Adal Ramones da, sobre la declaración que hizo en el programa de Yordi Rosado en la que aseguró que él había hablado con el llamado "Divo de Juárez", quien hace nueve años falleció.

"La verdad era una broma que iba a empezar y me la cortaron, entonces ya no aclaré; lo que yo les iba a decir es que cuando hablé con él se escuchaba 'Noa Noa, vamos al Noa Noa'. Cuando ya vi el programa me di cuenta de que no lo aclaré, pero eso sí, yo no sé qué pase con Juan Gabriel, muchos creen en las teorías de la conspiración, hay gente que dice que sí ha hablado con él; pero creo que siempre van a existir esas teorías, siguen diciendo que Elvis Presley sigue vivo, pero porque nos gusta el misterio y nos encantaría creer que son posibles esas cosas", comentó Ramones, al final de la primera función de "Un cuento de Navidad".

Ramonesl arrancó la tercera temporada consecutiva de "Un cuento de Navidad, el musical", pues aunque esta historia llegó al teatro, por primera vez, en 2019, pero la pandemia obligó que el montaje tuviera que esperar dos años para volver a cartelera.

"Es un sueño de joven hecho realidad, no existía esta versión musical, yo quería hacer la obra, pero surgió esta versión y dije, un día la tenemos que hacer y fue en el 2019, luego se nos atravesaron dos años de pandemia, pero pasando esto lo pudimos volver a poner y ya van tres años al hilo", dijo Adal en el escenario del Nuevo Teatro Silvia Pinal, donde la obra se presentará hasta el 28 de diciembre.

El conductor comentó que ha sido el público el que ha hecho posible esto, porque cuando ven que es una producción que no sólo se ha hecho con pasión, sino también con mucha calidad y profesionalismo, pasa la voz con sus conocidos para que vayan a verla.

"Cuando yo le dije, hagamos ´Cuento de Navidad´ cada año, ha habido momentos en que decimos, ´está muy difícil la venta, le ha ido mal al teatro' y de pronto piensas ´lo vamos a sacar´. Considero que tienen que pasar cinco años para que se pueda convertir en un clásico, llevamos tres al hilo, pero ya este año está viniendo gente del boca a boca", expresó.

Así como Adal Ramones inició esta breve temporada teatral, esta noche se despide de "La Granja VIP", un proyecto que aseguró le ha dado muchas satisfacciones y enseñanzas, a lo largo de los casi tres meses que estuvo al aire.

"Fue increíble, yo nunca había conducido diario, toda mi vida lo había hecho una vez a la semana, por ejemplo, en ´Bailando por un sueño´, en las dos Academias, también en ´México tiene talento´ y. cuando grabas una serie o una película, sabes que es un día tras otro, pero conduciendo un programa es la primera vez que lo hago así, sólo descansamos los sábados y ha sido maravilloso", dijo Adal.

El conductor compartió que, al principio, no le tenía mucha fe al proyecto, e incluso había pensado en rechazar la conducción de este, pero fue su esposa Karla de la Mora, quien lo animó a decir que sí a esta aventura.

"Confié en la intuición de mi esposa, dije, 'va, lo voy a hacer', y fue un trancazo impresionante. Estábamos en un lugar donde hay foros, pero no para transmitir en vivo, entonces fue toda una odisea poder salir al aire desde allá", detalló.

Para él, y señaló que también para la producción, fue un aprendizaje constante el hacer este programa, porque debido a las condiciones físicas del lugar, siempre había fallas técnicas, desde que la señal se desfasaba hasta que se quedaban sin apuntador, por lo que tenían que improvisar; pero aun así las cosas salieron bien.

"Soy el más feliz y agradecido con Dios y con la vida, porque primero, es trabajo honesto, y segundo, por la emoción de hacerlo y entregar esto al público".

Adal compartió que sí regresará el siguiente año al frente de ´La granja VIP´, debido a la buena aceptación que el reality tuvo; y aclaró que nunca hubo problema alguno con Kristal Silva, ni cuando le besó la mano o durante la cena que compartieron con los granjeros, donde la también modelo le dijo que se callara porque ya no lo soportaba.

"Todo es de risa, pero no falta quién le quiera dar la connotación rara, no hay nada de eso, somos grandes amigos, me hice tan amigo de Kristal que para mí es el gran tesoro de este proyecto, nos hemos ido a cenar, nos atacamos de la risa, en fin, no lo cambio por nada".