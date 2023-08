Vera Farmiga, la actriz detrás de "El Conjuro" cumple 50 años

CIUDAD DE MÉXICo.- Han sido cinco cintas donde Vera Farmiga ha personificado a "Lorraine Warren", una investigadora paranormal que dio pie a "The Conjuring" ("El conjuro", 2013), una de las cintas de terror más aplaudidas por la crítica.

Antes de llegar a este papel el camino ya había sido largo, actuando en cintas como "Return to Paradise" (1998), "The Boy in the Striped Pyjamas" (2008), "Orphan" y "Up in the Air" (2009) o "Source Code" (2011).

Fue en 2013 cuando llegó al mundo de "El Conjuro" y desde entonces, su imagen ha sido ligada a cintas de terror y suspenso como "The Commuter", "Godzilla: King of the Monsters" y "Captive State", ambas de 2019.

Vera Ann Farmiga nació en Nueva Jersey el 6 de agosto de 1973. Desde muy niña estuvo ligada al arte, estudió piano y baile ligados a su origen ucraniano (sus padres migraron antes que naciera) y, aunque pensaba estudiar otra cosa, terminó estudiando interpretación.

En 1996 debutó en Broadway y dos años más tarde en la pantalla grande en el drama "Return to Paradise". Sus más recientes trabajos fueron "The Conjuring 3" y las series "Halston" y "Hawkeye", todas de 2021.

Y para los fanáticos de la saga de terror, habrá una cuarta parte de "The Conjuring" y contará con las actuaciones de Vera y Patrick Wilson y, aunque aún no se tiene fecha de estreno, es una excelente noticia para celebrar 50 años de vida.