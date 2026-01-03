logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Fotogalería

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Vive Tommy Lee tragedia familiar

Por EFE

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Vive Tommy Lee tragedia familiar

Victoria Jones, hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, fue encontrada muerta el pasado 1 de enero en San Francisco, California, según informaron ayer viernes medios como TMZ y PEOPLE. 

Fuentes policiales informaron a TMZ que Victoria Jones fue encontrada sin vida en el famoso hotel Fairmont, en San Francisco, en la madrugada del jueves.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco informó a este medio que las unidades del este servicio acudieron al lujoso hotel a las 2:52 a. m. hora local, tras haber sido informados de que se había producido una emergencia médica. 

Al llegar, los médicos de urgencias realizaron una evaluación y la persona fue declarada muerta en el lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


TMZ señala que toda la información recabada por los equipos que acudieron al lugar fue entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense para una mayor investigación.

No obstante, un médico forense también llegó al lugar y realizó una investigación preliminar. Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte y las autoridades no han publicado más detalles.

Victoria, que tenía 34 años, era hija de Tommy Lee Jones, de 79, y su primera esposa, Kimberlea Cloughley.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Laura Flores se dice lista para volver a enamorarse en 2026
Laura Flores se dice lista para volver a enamorarse en 2026

Laura Flores se dice lista para volver a enamorarse en 2026

SLP

El Universal

La actriz hizo un balance de 2025

Pink celebra el Año Nuevo 2026 desde un hospital
Pink celebra el Año Nuevo 2026 desde un hospital

Pink celebra el Año Nuevo 2026 desde un hospital

SLP

El Universal

La cantante Pink da la bienvenida al 2026 desde un hospital tras someterse a una cirugía en discos cervicales.

Arranca temporada de premios de cine 2026
Arranca temporada de premios de cine 2026

Arranca temporada de premios de cine 2026

SLP

El Universal

Las ceremonias y nominados más esperados del cine mundial se revelan en esta temporada llena de emoción y talento.

Películas de Disney que hicieron historia en taquilla
Películas de Disney que hicieron historia en taquilla

Películas de Disney que hicieron historia en taquilla

SLP

El Universal

Avengers Endgame se consagra como la película más taquillera de Disney, rompiendo récords a nivel mundial.