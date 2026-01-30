logo pulso
WAGNER MOURA Y ´BELÉN´ RUMBO A LOS PREMIOS PLATINO

Por EFE

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
WAGNER MOURA Y ´BELÉN´ RUMBO A LOS PREMIOS PLATINO

España y México, que empatan con 34 proyectos preseleccionados cada uno, así como Argentina (22), Brasil (22) y Portugal (19), son los países con más obras preseleccionadas en los Premios Platino, en los que destaca el actor Wagner Moura y la película argentina ´Belén´. Las preselecciones para los galardones en su decimotercera edición son 52 series, 14 series de larga duración y 192 largometrajes, de los cuales 136 son de ficción, 8 de animación y 48 documentales, según señala en una nota EGEDA y FIPCA, organizadores de los galardones con el apoyo de la Federación de Academias de Cine Iberoamericano.

Entre las películas latinoamericanas más destacadas se encuentran la argentina ´Belén´, preseleccionada en 14 apartados, entre ellos mejor dirección, actriz y guión, para Dolores Fonzi; o ´El agente secreto´, nominada a los Óscar, y que está preseleccionada en ocho categorías, entre ellas mejor actor para Wagner Moura. 

Morat inicia gira mundial Ya es mañana con conciertos en Bogotá
Morat inicia gira mundial Ya es mañana con conciertos en Bogotá

Morat inicia gira mundial 'Ya es mañana' con conciertos en Bogotá

SLP

EFE

La banda Morat comienza su gira mundial 'Ya es mañana' con tres conciertos en Bogotá, marcando un hito en su carrera.

Edgar Barrera, compositor mexicano, nominado al Grammy 2026
Edgar Barrera, compositor mexicano, nominado al Grammy 2026

Edgar Barrera, compositor mexicano, nominado al Grammy 2026

SLP

AP

Descubre cómo Edgar Barrera ha logrado destacar en la diversidad musical latina y su camino hacia el Grammy 2026.

Películas clásicas seleccionadas para el Registro Nacional de Cine 2025
Películas clásicas seleccionadas para el Registro Nacional de Cine 2025

Películas clásicas seleccionadas para el Registro Nacional de Cine 2025

SLP

AP

La Biblioteca del Congreso selecciona 25 películas para su preservación anualmente

Cinemex reestrena La Comunidad del Anillo por su 25 aniversario
Cinemex reestrena La Comunidad del Anillo por su 25 aniversario

Cinemex reestrena La Comunidad del Anillo por su 25 aniversario

SLP

El Universal

La cadena Cinemex decide reestrenar la icónica película de J.R.R Tolkien