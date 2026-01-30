WAGNER MOURA Y ´BELÉN´ RUMBO A LOS PREMIOS PLATINO
España y México, que empatan con 34 proyectos preseleccionados cada uno, así como Argentina (22), Brasil (22) y Portugal (19), son los países con más obras preseleccionadas en los Premios Platino, en los que destaca el actor Wagner Moura y la película argentina ´Belén´. Las preselecciones para los galardones en su decimotercera edición son 52 series, 14 series de larga duración y 192 largometrajes, de los cuales 136 son de ficción, 8 de animación y 48 documentales, según señala en una nota EGEDA y FIPCA, organizadores de los galardones con el apoyo de la Federación de Academias de Cine Iberoamericano.
Entre las películas latinoamericanas más destacadas se encuentran la argentina ´Belén´, preseleccionada en 14 apartados, entre ellos mejor dirección, actriz y guión, para Dolores Fonzi; o ´El agente secreto´, nominada a los Óscar, y que está preseleccionada en ocho categorías, entre ellas mejor actor para Wagner Moura.
