Washington premia el humor de Adam Sandler

Washington, 19 mar (EFE).- El actor Adam Sandler recibió este domingo en Washington el reconocimiento a su carrera como cómico en una gala en la que estuvo rodeado de compañeros de profesión para rendirle homenaje.

A sus 56 años, Sandler fue reconocido con el Premio Mark Twain al Humor Estadounidense, que el Kennedy Center entrega desde hace 24 años en la capital de EE.UU.

En la alfombra roja previa a la gala, Sandler recordó su primer monólogo de humor cuando tenía 17 años: "No estuve muy bien esa noche. No le gusté a nadie, pero me dio el subidón de estar en el escenario y tratar de hacer reír a la gente. No funcionó, así que me dije: 'vamos a ser buenos en eso".

Recordó además cómo una mujer le felicitó este domingo y le agradeció los buenos ratos que ha pasado con su familia viendo sus películas. "Hacer que las familias pasen un buen rato juntas es la mejor sensación", dijo.

Sandler se dio a conocer cuando pasó a formar parte del elenco de Saturday Night Live y ha protagonizado después conocidos éxitos de Hollywood, como " Big Daddy" (1999), "The Longest Yard" (2005), "Click" (2006), "Grown Ups" (2010) y "Hotel Transylvania" (2012).

Sus películas en Netflix son algunas de las más vistas de la plataforma como "Murder Mistery" (2019) -con Jennifer Aniston, que también asistió al acto-, "Los Meyerowitz: la familia no se elige" (2017) -con Ben Stiller, también invitado- y "El Halloween de Hubie" (2020).

Algunos de sus coprotagonistas como Drew Barrymore, entre otros, han querido participar de este tributo al humor en el Kennedy Center.

"Es la persona que más se lo merece de todas las que conozco. Todos los premios que se han creado en el planeta deberían ser para Adam, porque es un tesoro nacional", reivindicó a EFE Barrymore, tras bailar los movimientos de la serie "Wednesday" que se han hecho virales en TikTok, en alusión a su vestido.

El actor Rob Schneider describió que Sandler "nunca perdió su niño de catorce años interior" ni su pasión. "No puedes hacer comedia muy bien sin una estructura dramática", defendió, algo que Sandler sí plasma en el drama "Garra".

El filme "Garra", estrenado el año pasado, pone en evidencia su polivalencia, que va más allá de la sátira, y que le hizo ganar el Premio Gotham por encarnar a Stanley Sugerman.

También acudieron al acto personalidades políticas como la expresidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU. Nancy Pelosi; la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, y el secretario de Educación, Miguel Cardona.

Jean-Pierre incidió en la "importancia de honrar carreras como la de Sandler". "Hay lugares en los que se puede encontrar algo de comedia en la política, pero hay cosas increíblemente importantes para los estadounidenses y también hay que ser consciente de ello", expresó.

El Premio Mark Twain pone a Sandler a la altura de artistas de la talla de Eddie Murphy, Carol Burnett y Steve Martin, por su éxito como actor, cómico, escritor, productor y músico, entre otras de sus facetas.