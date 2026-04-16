Werevertumorro cuestiona a Faitelson tras criticar grito homofóbico
David Faitelson calificó el grito homofóbico como una vergüenza en el futbol mexicano, mientras Werevertumorro cuestionó su postura por incongruencias pasadas.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- La eliminación deCruz Azul y América
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en la Copa de Campeones de Concacaf quedó opacada por un episodio que encendió las alarmas: gritos discriminatorios obligaron a suspender momentáneamente ambos partidos. El hecho no solo generó tendencia en redes, sino también abrió la puerta a sanciones y a un nuevo debate sobre la conducta en los estadios, especialmente por la llegada del Mundial.
La tensión en los estadios Cuauhtémoc y Banorte explotaron en los minutos finales, cuando la eliminación de ambos equipos mexicanos ya parecía inevitable. La frustración de algunos sectores de la afición se tradujo en gritos discriminatorios dirigidos a los porteros rivales cada vez que despejaban el balón, lo que obligó a los árbitros a detener momentáneamente los encuentros.
Ante ello, en las pantallas apareció un mensaje claro del organismo rector: todos los asistentes debían respetar el código de conducta, el cual prohíbe expresiones ofensivas.
Aunque los partidos se reanudaron minutos después, el daño ya estaba hecho; por lo que el comportamiento quedó registrado en los reportes oficiales.
El episodio no solo quedó en la cancha. En redes sociales, el periodista David Faitelson criticó duramente la situación, calificando el grito como "parte de la mayor vergüenza del futbol".
En su mensaje dijo: "El grito homofóbico es una herencia de varias generaciones en nuestro futbol. Las autoridades decían que era parte de nuestra cultura y folklore. ¡Hágame usted el favor! Yo creo que es parte de nuestra mayor vergüenza en el futbol."
Sin embargo, su postura desató una respuesta inesperada, pues el creador de contenido Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro lo acusó de incongruencia, recordando un momento en el que el propio periodista utilizó lenguaje ofensivo contra Marc Crosas durante una transmisión en vivo de TUDN.
"Si en cadena nacional, trabajando, en vivo, con micrófono y con sólo 3 personas dices "TU A MI ME LA PELAS" Imagínate a una multitud que paga por ir a ver a su equipo que va perdiendo", escribió.
Además, recalcó que en vez de opinar, debería poner el ejemplo, ya que si desde la televisión se replican esos discursos, resulta difícil exigir un cambio en las gradas.
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