Werevertumorro cuestiona a Faitelson tras criticar grito homofóbico

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- La eliminación de

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en la Copa de Campeones de Concacaf quedó opacada por un episodio que encendió las alarmas:obligaron a suspender momentáneamente ambos partidos. El hecho no solo generó tendencia en redes, sino también abrió la puerta a sanciones y a un nuevo debate sobre la conducta en los estadios, especialmente por la llegada del Mundial.La tensión en losy Banorte explotaron en los minutos finales, cuando la eliminación de ambos equipos mexicanos ya parecía inevitable. La frustración de algunos sectores de la afición se tradujo endirigidos a los porteros rivales cada vez que despejaban el balón, lo que obligó a los árbitros a detener momentáneamente los encuentros.Ante ello, en las pantallas apareció undel: todos los asistentes debían respetar el, el cual prohíbe expresiones ofensivas.Aunque los partidos se reanudaron minutos después, el daño ya estaba hecho; por lo que el comportamiento quedó registrado en losEl episodio no solo quedó en la cancha. En, el periodistacriticó duramente la situación, calificando el grito como "parte de ladel futbol".En su mensaje dijo: "Eles una herencia de varias generaciones en nuestro futbol. Las autoridades decían que era parte de nuestra cultura y folklore. ¡Hágame usted el favor! Yo creo que es parte de nuestraen el futbol."Sin embargo, su postura desató una respuesta inesperada, pues el creador de contenido, mejor conocido comolo acusó de incongruencia, recordando un momento en el que el propio periodista utilizócontradurante unade TUDN."Si en cadena nacional, trabajando, en vivo, con micrófono y con sólo 3 personas dices "TU A MI ME LA PELAS" Imagínate a una multitud que paga por ir a ver a su equipo que va perdiendo", escribió.Además, recalcó que en vez de opinar, debería poner el ejemplo, ya que si desde la televisión se replican esos discursos, resulta difícil exigir un cambio en las gradas.