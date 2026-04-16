El elenco de Malcolm in the Middle desata la nostalgia en México

Frankie Muniz, Christopher Kennedy Masterson y Justin Berfield pisaron el escenario del Pepsi Center, un mariachi ya interpretaba "Boss of Me", el tema de "Malcolm in the Middle", transformando la nostalgia televisiva en un evento para fanáticos y prensa.

Durante años, la serie encontró en México un segundo hogar gracias a su transmisión constante en Canal 5, y esa relación quedó expuesta desde el primer momento del encuentro, conducido por Alex Fernández.

La visita ocurre en el contexto del estreno de "Malcolm el del en medio : La vida sigue siendo injusta", una miniserie de cuatro episodios disponible en Disney+ desde el 10 de abril en América Latina. La historia retoma a Malcolm ya adulto, quien tras años de distancia regresa al núcleo familiar obligado por Hal y Lois para celebrar su 40 aniversario.

El reencuentro también expone el paso del tiempo en una familia que, lejos de idealizarse, sigue funcionando desde el caos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El regreso incluye a Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, además de los actores presentes en la capital mexicana.

En conversación con el público, Muniz, quien interpreta a Malcolm reconoció que el fenómeno mexicano los tomó por sorpresa, incluso después de dos décadas de circulación cultural:

"Más allá de los memes o de las frases, lo más fuerte ha sido conocer a tanta gente que genuinamente ama la serie. No creo haber estado en otro lugar del mundo donde haya tenido un impacto así. Yo no tenía idea hasta que llegué aquí y vi a la gente esperando; pensaba ´yo solo era un actor hace 20 años, ¿por qué están aquí por mí?´, pero luego hablas con ellos y pueden recitar episodios completos, líneas de hace 26 años, y eso es algo que no se puede explicar fácilmente", dijo durante el evento.

Por su parte, Masterson, quien interpreta a Francis, el mayor de los hermanos explicó por qué una historia situada en Estados Unidos conecta de forma tan directa con el público mexicano:

"Las familias son familias en todo el mundo. La dinámica de padres criando hijos que no les hacen caso, las peleas, el cariño, todo eso es universal. Nosotros somos solo la versión estadounidense de eso, pero claramente resuena en otros países, y especialmente aquí".

Desde su estreno en el año 2000 rompió con la idea de la familia perfecta televisiva para mostrar una más caótica, económicamente limitada y emocionalmente contradictoria.

Frankie Muniz y el regreso a Malcolm in the Middle en México

Latinoamérica impulsa el regreso de Malcolm in the Middle en Disney+

Frankie Muniz de 40 años habló sobre la experiencia de volver al personaje después de tantos años y de asumir una nueva etapa dentro de la narrativa:

"Nunca me había tocado interpretar a un padre, y me encanta la idea de que Malcolm tenga una hija y que, aun así, mantenga esa esencia. Me sentí muy cómodo regresando al personaje, como si nunca me hubiera ido. Después de siete años y más de 150 episodios, es como andar en bicicleta: no se olvida".

Parte de ese regreso implicó reconstruir físicamente el universo de la serie. Sin planos originales disponibles, la producción recreó espacios icónicos a partir de fotografías.

"Nadie pensó que íbamos a necesitar esos planos", comentaron entre risas.

Impacto y recepción de la miniserie en Latinoamérica

El impacto del revival no se limita al evento en Ciudad de México. De acuerdo con datos difundidos por "Variety", la nueva miniserie alcanzó 8.1 millones de reproducciones a nivel global en sus primeros tres días, con un peso significativo de la audiencia latinoamericana, donde se convirtió en la segunda premier más grande en la historia de la plataforma con 3.6 millones de vistas.

Ese efecto se extendió a la serie original, que incrementó su consumo a 18 millones de horas vistas, un aumento de 107 por ciento respecto a la semana previa.

Los actores que interpretan a los hermanos Wilkerson estuvieron en la capital del país en una gira de medios antes de encontrarse ayer con sus fans quienes les gritaron todo tipo de frases que recordaban de la serie como: "Eres el mejor, Francis" y "El futuro es hoy, oíste viejo", haciendo reír mucho a los intérpretes.

"A todos nos encantaría seguir haciendo más, pero al final todo depende del creador, porque esta historia le pertenece. La serie original era, en muchos sentidos, un reflejo de su infancia, y esta nueva etapa habla más bien de su vida adulta. Si en algún momento siente que todavía tiene algo más que contar sobre esta familia, seguramente lo hará y nosotros estaríamos felices de volver", adelantó Christopher Masterson de 46 años.