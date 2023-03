Woodside recibe advertencia de Conavim por caso de Sasha

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Fue hace un año cuando Sasha Sokol, a través de sus redes sociales, denunció públicamente el presunto abuso que sufrió a manos de Luis de Llano, cuando ella apenas tenía 14 años de edad y el 39.

En un extenso mensaje, la exTimbiriche aseguró que el productor la manipuló durante casi cuatro años para mantener contacto sexual con ella, incluso adelantó que tomaría acciones legales. Las declaraciones de Sasha dividieron opiniones no sólo entre los usuarios, también entre los famosos que de alguna manera estaban enterados de la situación y aunque muchos de ellos le externaron su apoyo a la cantante, otros más se inclinaron del lado del productor.

Hace tan sólo unas semanas, la conductora Maxine Woodside habló respecto a este caso en su programa "Todo para la mujer" y, al aire, justificó las acciones de De Llano al aseverar que Sokol estaba enamorada de él en ese entonces: "Ella estaba enamorada, aunque ahora diga lo que diga. Todos los que los vimos, veíamos cómo estaba enamorada. La mamá de Sasha y el papá estaban de acuerdo con que anduviera con Luis", dijo.

Las delicadas declaraciones de la llamada "Reina de la radio" no pasaron desapercibidas por el auditorio y tampoco por las autoridades, quienes, mediante la Comisión Nacional para combatir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) reprobaron las palabras de Woodside e hicieron un llamado para que ningún medio de comunicación, tradicional o digital, reproduzca acciones que dañen, revictimicen o continúen ejerciendo violencia contra ninguna mujer o víctima de cualquier delito.

"Ejemplo de ello, son los comentarios emitidos por la conductora Maxine Woodside sobre el caso de Sasha Sokol, quien fue víctima de violencias que pudieron constituir en delitos como corrupción de menores y violación. Cabe destacar que estas conductas han sido reconocidas públicamente por el agresor", se puede leer en un escrito que compartió la propia cantante.

Si bien es cierto que, en México, no puede coartarse la libertad de expresión, la dependencia detalló que en esta situación, dicho derecho no puede ejercerse irresponsablemente y sobre todo si se están transgrediendo los derechos humanos de la presunta víctima

Incluso, le hicieron una clara advertencia a la también conductora para evitar que algo parecido vuelva a ocurrir durante su programa o cualquier otra emisión: "La Secretaría de Gobernación, a través de la Conavim, recomienda apegarse al marco legal, nacional e internacional, sobre el respeto al derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencias".

Hasta el momento Maxine no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, los usuarios de las redes han salido en defensa de Sasha: "No a los comentarios mezquinos, burlones, machistas, insensibles, bajos e inadmisibles contra ella", "Gracias Sasha por crear conciencia social y jurídica", "Gracias a que alzaste la voz; vamos a escuchar menos comentarios misóginos", son sólo algunos mensajes que le han hecho llegar.

----¿Cómo va el caso contra Luis de Llano?

Luego de su declaración en redes sociales, Sasha Sokol inició un proceso por daño moral en contra de De Llano. De acuerdo con los abogados de Sokol, además de buscar una disculpa pública por parte del productor, también estarían interesados en una indemnización, la cual, adelantaron, será entregada al cien por ciento a una organización que lucha contra el abuso sexual infantil.

Hasta el momento no se han dado más actualizaciones al respecto, pero se sabe que tanto De Llano como su equipo legal ya fueron notificados.