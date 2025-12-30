logo pulso
Yolanda Andrade aclara su situación

Por El Universal

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A
La presunta recaída de salud de Yolanda Andrade, ha llevado a la conductora a compartir diferentes publicaciones, a fin de aclarar que no está secuestrada, por su hermana Marilé y su cuñado Sergio, como se ha especulado en días recientes: aunque bromeó con su cuñado, advirtiéndole que el dinero que ha generado a lo largo de su trayectoria no será para él.

No fue sino hasta que la propia "Joe" explicó en un video que la enfermedad que padece es Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que sus fans comprendieron la naturaleza de su condición, en la que a veces su capacidad de hablar y caminar se dificulta y, pasado un tiempo, puede mejorar.

En la incertidumbre de su esperanza de vida, la también actriz ha estado en vuelta en especulaciones relacionadas al trato que ha recibido de su familia, específicamente de su hermana Marilé.

En principio, se dijo que la hermana de Yolanda era la integrante de la familia que se encontraba más al pendiente de su salud, pues era quien la acompañaba en todas sus revisiones y diagnósticos, sin importar qué tan lejos se encontrara la clínica en que fuera evaluada.

Sin embargo y, específicamente, desde que Marilé comenzó una nueva relación amorosa, con el asesor financiero Sergio Araiza Roldán, comenzó a decirse que él y la hermana de Andrade estaban detrás del patrimonio que "Joe" ha creado desde su debut en el medio artístico, motivo por el que estaba "secuestrada" por ambos.

