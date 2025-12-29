Apatía guinda > La historia se repite

Resultó extraña la reacción del morenismo local a las declaraciones del senador chiapaneco del PVEM, Armando Melgar, en el sentido de que, en San Luis, su partido no requería de la alianza con el morenismo local para ganar las elecciones de 2027 y retener la gubernatura, para una mujer, gracias a la "Ley Esposa".

Tanto Rita Ozalia Rodríguez y Carlos Arreola, titulares de las lll presidencias del Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Político Estatal, las instancias directivas del partido en el estado, coincidieron en que la alianza se decidiría en la dirigencia nacional, por lo que minimizaron lo dicho por el senador.

Desde luego que la normatividad interna del partido guinda podría establecer lo anterior, pero en la postura de los dirigentes morenistas se aprecia un aparente esfuerzo de no meterse de manera directa en la polémica, pese que la semilla de la discordia está directamente ligada a la reforma electoral que facilitaría, según muchas opiniones, a la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Quizá no haya habido en la historia política de México una alianza partidista más incómoda que la de Morena y el Verde, superando incluso a la que se dio entre el PAN y el PRI en 2024.

El partido de la presidenta Claudia Sheinbaum necesita de los votos del Verde en el Legislativo federal para aprobar las reformas que pretende la 4T. Pero ¿esa necesidad implica permitir que el aliado le juegue a las contras al socio más fuerte de la alianza?

Es lo que está por verse en las próximas semanas.

Pero en el inter, el morenismo potosino está lejos de ser un participante activo en un asunto que le compete directamente, sino más bien, adopta un papel pasivo. Es un pasajero en el vehículo en el que viaja a su futuro.

En 2021, esa apatía sacó al partido de decidir a quién le representaría en la elección estatal. Desde el centro, se impuso a la impresentable Mónica Rangel, secretaria de Salud del gobierno de Juan Manuel Carreras López.

La apuesta para perder fue el modo en el que la dirigencia nacional morenista apoyó la llegada de Ricardo Gallardo a la gubernatura.

Si el partido, a nivel local, no logra salir de este ciclo, se repetirá el mismo escenario de 2021, decidido desde el centro, no por el morenismo local.

Al cierre de esta columna, la prometida exhibición humorística de la diputada local y dirigente nacional del PRI, Sara Rocha no ocurrió.

Hay que ver el grado de reclamo que le generaron a la legisladora los comentarios en sus redes sociales .