Yolanda Andrade habla del supuesto divorcio de Montserrat Oliver

Yolanda Andrade no está pasando por un buen momento de salud; la conductora de 51 años se está recuperando tras haber sido hospitalizada por una fuerte hemorragia que la alejó por unas semanas del programa "Montse & Joe" que conduce con su amiga y expareja Montserrat Oliver, quien está dando de qué hablar porque versiones señalan que estaría en crisis matrimonial con su esposa Yaya Kosikova.

Montserrat y Yaya cumplen en diciembre cuatro años de casadas, sin embargo, suena fuerte la versión de que Yolanda sería la "culpable" del divorcio de su amiga y exnovia, con quien mantuvo un romance de nueve años y que después pasó a ser una relación de amigas y compañeras de trabajo.

La cercanía entre Montserrat y Yolanda en los últimos meses ha sido aún mayor por el estado de salud de Andrade, quien desde que reapareció luce un parche en un ojo porque le molesta la luz debido al aneurisma que padece, y aunque aún no sabe cuál es su diagnóstico, alertó a sus seguidores hace unos días, cuando su hermana compartió un video de su recuperación.

Ante las versiones de que el matrimonio entre Montserrat Oliver y Yaya Kosikova estaría en crisis por culpa de Yolanda Andrade, las conductoras reaccionaron y detrás de cámaras de su programa "Montse & Joe" hablaron al respecto.

"¿Cómo ves el chisme que dicen que me estoy divorciando por cuidarte?, o sea, la gente ya no sabe qué inventar", expresó Montserrat entre risas y miradas cómplices con Yolanda, quien respondió: "Quiero aclarar que no soy la culpable del divorcio de Montserrat".

"Si un día me divorcio no es la culpable Yolanda", agregó Oliver, mientras que Andrade sumó:" Si un día llegase a pasar, y si fuese mi culpa la asumiría", expresó; y aunque en este mensaje se descarta una separación entre Montserrat y su esposa, en el programa de YouTube de Ana María Alvarado, se reprodujo un audio en el que Yolanda le asegura al periodista Jorge Carbajal que cuando Oliver se divorcie le dará el anillo.

"Esperemos, no sé, Dios dirá, ella tendrá sus tiempos, ellas, principalmente ella, Montserrat , pero pues hermana, si amas algo déjalo ir, y si regresa tuyo es; el día que se divorcie yo le doy el anillo, Montserrat y yo, ella para mí y yo para ella, lo único que deseamos, queremos es que seamos felices con nuestras respectivas parejas que nos ha tocado vivir siempre con respeto, con amor, y cualquier decisión que se tome yo siempre voy a estar alado de Montserrat como ella conmigo, así hemos estado por 28 años", expresó Yolanda.