¿Yordi Rosado se disculpa públicamente con Sasha Sokol?

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- Aunque fue a principios de marzo cuando Yordi Rosado publicó una entrevista con el productor Luis de Llano, en la que éste realizaba polémicas declaraciones sobre Sasha Sokol, el escándalo que se generó desde entonces continúa. Y es que la canta no sólo acusó públicamente a De Llano por presunto abuso y hasta inició un proceso en su contra, también despotricó en contra del conductor.

Recientemente, en una entrevista con Adela Micha, Rosado reconoció que no supo manejar la situación, incluso, aseguró que su falta de experiencia le impidió reaccionar cómo él hubiera querido. Las palabras de Rosado llegaron hasta los oídos de la exTimbiriche, quien de inmediato le respondió que no fue experiencia sino empatía la que le hizo falta.

Ahora, poco más de nueve meses de haberse destapado todo, Yordi rompió el silencio y, en la misma plataforma en la que dio a conocer la plática con De Llano, pidió disculpas públicas a Sasha.

Mediante un video de poco más de 12 minutos, el excolaborador de "Otro Rollo" reveló que ya no deseaba hablar sobre el tema; sin embargo, destacó que este tema en especial le dejó un gran aprendizaje sobre el tema de violencia de género y pareció enviar un mensaje a Sasha Sokol, aunque no la mencionó de manera directa: "Quiero reiterar mi total desaprobación y rechazo a la violencia de género, a la discriminación y por supuesto al abuso. A ti amiga, perdón. Perdón por mi falta de sensibilidad, por mi falta comprensión, perdón por no identificar el sentimiento ni de antes y también el de ahora", dijo.

El influencer también reveló las razones por las que no ha borrado la charla que tuvo con el productor y que, aseguró, no tiene nada que ver con el tema económico: "Siento que eliminarla o borrarla es como querer tapar el sol con un dedo; y al contrario, creo que gracias a entrevistas como esta se pudo abrir un caso", agregó.Por último, Yordi pidió a sus seguidores crear una red de ayuda para quienes estén sufriendo alguna situación de este tipo y asimismo, también se disculpó con quienes se hayan sentido ofendidos por lo que pasó: "Jamás ha sido ni será lastimar absolutamente a nadie. Yo me comprometo a seguir creciendo y a usar un canal para poder ayudar", finalizó.