YURI y el rencor de la comunidad LGBTIQ+

CIUDAD DE MÉXICO. - A más de un año de que Yuri emitiera un comentario sensible acerca de los hombres homosexuales, desatando el descontento de la comunidad LGBTIQ+, las rencillas entre este grupo y la cantante no cesan y aunque ella asegura que no tiene nada en contra de sus representantes, estima que la molestia que ha generado en la comunidad podría ser producto de la religión que profesa; el cristianismo, y no por los comentarios que ha realizado, ¿cómo se originó el problema?

Fue durante un concierto en 2022 cuando Yuri comentó que lamentaba que los hombres “más guapos” estuvieran yéndose “al monte”, haciendo referencia a que optaban por relacionarse por personas del mismo sexo.

Inmediatamente, la comunidad LGBTIQ+ reaccionó negativamente, pues consideró que la cantante había irrespetado al movimiento y a quienes lo integran.

Sin embargo, desde ese momento, la cantante trató de desestimar el supuesto rechazo que produjo en la comunidad, asegurando que las críticas y señalamientos que recibía provenían tan sólo de un pequeño grupo de personas y que, la realidad, es que tenía muchas y muchos aliados LGBTIQ+ que seguían asistiendo a sus conciertos y apoyándola en su carrera.

Y aunque Yuri ha tratado de aliviar la tensión constante que existe entre ella y la comunidad, pues ya hasta hay un hashtag que demuestra la antipatía que ha producido; este es “#YuriLaMenos, el cual hace referencia a que la originaria de Veracruz es la menos indicada para representarles.