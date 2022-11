Zoé regresa a la CDMX con sus éxitos y un show de luces

A-AA+

Por primera vez, la banda de rock liderada por León Larregui, Zoé, tendrá tres fechas consecutivas en el Palacio de los Deportes, recinto donde caben cerca de 18 mil personas, y en su primera noche de concierto, lució repleto.

Desde que la banda hizo aparición, los gritos de la gente fueron ensordecedores, pero el grupo decidió ir de menos a más, con temas que no prendieron tanto al público, con ritmos cansinos, y energía aletargada.

Sin embargo, conforme fue creciendo la noche fue creciendo la intensidad de los temas interpretados por la banda, que pocas veces se detuvo a interactuar por medio del micrófono con su gente, pero solo bastaba un "Muchas gracias" de Larregui, para enloquecer al Palacio completo.

"Labios rotos", fue la primera canción ante la cual el público se entregó por completo, cantando al unísono, y envueltos por una luz de un rojo intenso, que emanaba de las pantallas que rodean por encima del primer piso de gradas del recinto.

Los láser, que se ha visto en redes, destrozan las cámaras de los celulares si les da directamente, aparecieron formando líneas atrapantes en el espacio de aproximadamente 15 metros que separaba al público del techo del inmueble.

Larregui bailaba como jugueteando encima de una alfombra roja colocada en el escenario, vestido en una camisa estilo años cuarenta y pantalón negro que le llegaba por encima de la cintura.

Encima del grupo, un equipo de luces de tres pisos, donde hexágonos emitían luces al ritmo de la música, detrás de ellos tres pantallas donde se proyectan distintas imágenes, algunas de ellas con tonos lisérgicos y muy variados colores que lenta, o intensamente aparecían, al ritmo de la canción interpretada por Zoé.

Bailando, cantando, brincando, y aplaudiendo, gritando a veces sin razón aparente el público se entregó por completo al show y a la cerveza.

Hasta el último individuo, ubicado en la última fila de butacas, donde el techo curvo del Palacio comienza, bailó con intensidad pese a la lejanía del escenario.

"Aléjate de mí", "Paula", "No me destruyas", "Nada", "Arrullo de estrellas", fueron algunos de los clásicos que el grupo interpretó, y como siempre al cantar "Luna", se sintió la ausencia de la voz de Denisse Gutiérrez.

A las 11 de la noche el concierto finalizó, Larregui agradeció la entrega y la respuesta en esta primera fecha, y junto a su grupo se retiró, hoy y mañana continuarán con este show para los fans de la ciudad.