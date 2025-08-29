29 de agosto: Historia y relevancia del Día Mundial del Videojuego

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este viernes, es el Día Mundial del Videojuego, una fecha que busca visibilizar el gran impacto que han tenido los videojuegos en la sociedad. También es para reconocer el trabajo y la creatividad de algunos desarrolladores de videojuegos de la industria.

Es por eso que en este día algunos gamers se reúnen para celebrar su gran pasión, donde podrán compartir sus conocimientos y reflexionar sobre la historia y gran recorrido que ha tenido este medio de entretenimiento.

¿Por qué se celebra cada 29 de agosto?

De acuerdo con el sitio web "Calendar España", las revistas de videojuegos en España PlayManía, Hobby Consolas, PC establecieron en 2008 esta fecha.

Por lo que miles de personas adoptaron este día para celebrarlo año con año para tratar de visibilizar los videojuegos y su importancia cultural.

¿Cuál es el origen de los videojuegos?

El que se considera uno de los primeros videojuegos gráficos se llama OXO, creado en 1952 por Alexander S. Douglas, un profesor de informática que desarrolló un juego de tres en raya (juego de gatos).

Años más tarde, en 1958, el físico William Higginbotham desarrolló el videojuego Tennis for Two utilizando un osciloscopio que consistía en lanzar una pelota donde se podía seleccionar el ángulo de saque y golpearla.

¿Cuál fue la primera consola de videojuegos?

La primera consola se llamó Magnavox Odyssey, que fue lanzada en 1972. El ingeniero estadounidense Ralph Baer comenzó a desarrollar esta creación junto con Albert Maricon y Ted Debney en 1966, en el que comenzó el proyecto del videojuego bajo el nombre de Fox and Hounds.

Finalmente, el impulso a los videojuegos comenzó con una máquina similar al Tennis for Two, llamada Pong, donde empezó a jugarse en bares, aeropuertos y salas recreativas. Este sistema fue creado por Al Alcorn para Nolan Bushnell.