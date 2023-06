5 tips para cuidar suculentas en tu departamento

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 25 (EL UNIVERSAL).- Las plantas suculentas son reconocidas como aquellas en las que algún órgano está especializado en el almacenamiento de agua en cantidades mayores que las demás.

Estas plantas resultan infalibles para los hogares de las personas, ya que dotan al lugar de un elemento sumamente decorativo, aportando vida a lugares cerrados.

Además, son plantas muy fáciles de mantener, necesitando pocos cuidados, aunque eso sí, son muy resistentes, aunque muy sensibles al exceso de agua, uno de sus principales enemigos. A continuación, te compartiremos unos consejos que te ayudarán a conseguir cultivar y hacer crecer sanas y bonitas tus suculentas dentro de casa.

-Las suculentas aman la luz, pero no hay que someterlas al sol directo. Para darte cuenta de su cuidado, debes tener en cuenta que si las hojas se tornan rojas es un signo de que se están quemando.

-Las plantas son capaces de guardar el agua, pero no significa que soporten estar mucho tiempo en un sustrato húmedo, ya que se pudren y mueren con facilidad si las dejas con exceso de agua durante varios días. Para que esto no ocurra, elige una maceta con drenaje, es decir, con orificios en la base.

-A las suculentas les encanta el agua y requieren regado generoso para asegurar que puedan almacenar agua en sus hojas y tallos. Es preferible hacerlo con mucha cantidad, pero con poca frecuencia.

-Pese a que no necesitan mucho fertilizante, puedes dar a tus suculentas una alimentación extra durante la temporada de crecimiento, que es en primavera y verano.

-Hay que decir que estas plantas crecen sobre rocas, cortezas de árboles y hasta en condiciones poco favorables. Por eso mismo, no necesitan un sustrato rico en minerales. Para darles a plantas suculentas lo que necesitan, nada como plantearnos mezclar el sustrato con arena o con sustrato para cactus.