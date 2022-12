Abren debate en redes sociales por IA en apps

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- De un tiempo para acá se ha popularizado una inteligencia artificial a través de las redes: Lensa AI, la IA que es capaz de renderizar tu rostro y convertirlo en bellos retratos, pero ¿la IA sería el fin de los ilustradores? Ellos lo aseguran.

La creación artística se ha visto trastocada (de alguna forma) a través del tiempo por las nuevas tecnologías y prueba de ello fue la incursión de la fotografía, donde la pintura resintió como una especie de "ataque" a este espacio, así como el cine, al teatro y en esta ocasión la IA vs ilustradores.

Lensa AI es una IA generadora de imágenes que utiliza tus fotos para crear retratos de tu rostro. Fue creada por Prisma AI y los resultados son "avatares mágicos" de tu persona. Está disponible en App Store y Play Store, pero los avatares cuestan 3.99 dólares cada uno, es decir, casi 80 pesos mexicanos.

De acuerdo a Lensa, la IA no utiliza solamente filtros en tu selfie, sino que genera desde cero una imagen original tomando tu rostro en cuenta. Para crear avatares, debes subir entre 10 a 20 fotos de ti mismo.

¿Por qué los ilustradores protestan contra la IA?

Hay quien ve preocupante el uso de este tipo de tecnología bajo el argumento de que anteriormente los bancos de imágenes "quitaron" trabajo a fotógrafos y algunas plataformas que realizan logos online de forma gratuita hicieron lo mismo con los diseñadores.

"Quienes sí tienen motivo para preocuparse son los artistas que hacen arte "commodity", genérico, sin identidad. Tal como los stocks marketplaces tipo Envato barrieron con el diseñador de logos y pics sin sello, la IA lo hará con muchos ilustradores editoriales", escribió un usuario de Twitter.

También argumentan que el trabajo de las IA es "arte robado" a ilustradores, pues ven apropiación de contenido y uso indebido de imágenes, así como falta del aspecto creativo que caracteriza este tipo de trabajo.

"La IA no crea, reutiliza de bancos de imágenes (algunos galería de artistas/ilustradores) para hacer una quimera y así hacer de varios trocitos una ilustración potaje", se puede leer en un tweet de una mujer que está en contra de esta tecnología.