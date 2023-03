Activistas señalan racismo de Google en resultados de búsquedas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Al buscar "hombre exitoso", "mujer exitosa", "hombre feliz" o "mujer feliz" en los buscadores los resultados de búsqueda arrojan perfiles de personas blancas, delgadas con cabello castaño claro o rubias, denunciaron activistas.

En busca de combatir la discriminación por color de piel mediante educación y divulgación, la organización Racismo MX mostró cómo opera el algoritmo de los buscadores, a quiénes clasifica como bellos, exitosos o con derecho a ser felices.

A raíz de la publicación del video "Revolución contra el Algoritmo" en el que participan activistas como Laurel Miranda, Tenoch Huerta, Nathalia Lane, Valeria Angola, así como el activista del movimiento Black Lives Matter, Jorden Giger, la conversación en redes sociales exploró las imágenes en buscadores como Google.

Dicho video muestra a partir de búsquedas concretas que las personas que son consideradas bellas, exitosas o felices no pueden ser indígenas, negras, personas del campo o mujeres dedicadas a las labores del hogar.

El material que fue publicado el 20 de febrero de 2023 indica que dicho ejercicio se practicó en noviembre de 2022, durante 2do Foro Global UNESCO contra el racismo y la discriminación celebrado en Ciudad de México.

Este ejercicio que busca concientizar sobre los sesgos del mundo virtual y los cánones de belleza ya ha sido replicado por usuarios desde sus computadoras, quienes han compartido los resultados de las búsquedas, denunciando a un algoritmo clasista.

Entre las reflexiones que planteó a los activistas estuvieron: "Quienes programan los algoritmos, ¿están conscientes de la narrativa que se fomenta?", "¿cómo se hacen?", "¿cómo se retroalimentan?", ¿Qué tan transparentes son?, y sobre todo "¿La representatividad importa en los resultados de búsqueda de internet?

En el ejercicio, las búsquedas que arrojaron a mujeres de color entre sus resultados fueron "mujer inspiradora" y "pobreza".

¿Qué tuvo que hacer una mujer morena racializada para ser inspiradora? Toda una revolución, pero una mujer blanca nada más una foto", cuestionó el actor y activista, Tenoch Huerta.

A raíz del video "Revolución contra el Algoritmo" usuarios de redes sociales compartieron sus conclusiones en las búsquedas que realizaron desde sus computadoras. Allí constataron que las búsquedas arrojan los resultados denunciados por la organización Racismo MX.

Mientras que otros internautas que se unieron a la conversación aseguraron que el resultado de las imágenes que aparecen al realizar determinada búsqueda están directamente relacionadas a las búsquedas anteriores realizadas por el usuario.

En tanto que otras personas consideraron que el sesgo sólo está presente en el buscador de Google en español: "en el Google en inglés busqué 'successful man' uy sí me salen imágenes de hombres afroamericanos, el primero Obama. ¿Será que solo Googole en español tiene ese sesgo?", cuestionó otro de los usuarios.

La herramienta disponible en el buscador Google permite hacer búsquedas específicas a través de palabras clave. El usuario sólo tiene que colocar el concepto del que desea obtener resultados de imágenes que están publicadas en línea sobre la barra de búsqueda.

Para ello es necesario hacer clic en el apartado de "Imágenes" y ahí explorar entre los resultados que arroja la búsqueda de determinada palabra.

Entre las herramientas más sofisticadas que contempla está la búsqueda de imágenes a partir de una imagen, una URL o un sitio web específico.

Sin embargo, el buscador no detalla cómo realiza la selección de imágenes que presenta para determinada búsqueda.