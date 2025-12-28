Actualización de WhatsApp en 2026: Móviles perderán compatibilidad

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- El inicio de 2026 marcará un ajuste importante para millones de usuarios de WhatsApp. La aplicación de mensajería más utilizada en el mundo actualizará sus criterios de compatibilidad y, como consecuencia, algunos modelos de teléfonos dejarán de ser compatibles con ésta.

La medida responde a la necesidad de operar sobre sistemas operativos capaces de recibir actualizaciones, integrar nuevas funciones y mantener protocolos de seguridad actualizados.

De acuerdo con la compañía de mensajería de Meta, esta depuración de dispositivos forma parte de un proceso regular para identificar equipos con tecnología obsoleta. Cuando un teléfono ya no puede actualizar su sistema operativo, también queda imposibilitado para ejecutar correctamente las nuevas versiones de WhatsApp.

Antes de que el acceso sea suspendido, los usuarios recibirán alertas dentro de la aplicación. Estos avisos permitirán realizar copias de seguridad, actualizar el sistema si aún es posible o migrar la cuenta a un dispositivo más reciente.

La pérdida de compatibilidad se aplicará de manera progresiva. En una primera etapa, los celulares afectados dejarán de recibir funciones nuevas y, posteriormente, el servicio de WhatsApp quedará inhabilitado. Entre los equipos que entran en este proceso se encuentran los siguientes:

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend

Samsung Galaxy J2

LG Optimus L3

LG Optimus L5

LG Optimus L7

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

Motorola Moto G (1ª generación)

Motorola Moto E (1ª generación)

Sony Xperia Z3

Sony Xperia Z2

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

Ante este escenario, WhatsApp recomienda revisar con tiempo el estado del sistema operativo y tomar previsiones antes de que la actualización de WhatsApp en 2026 entre en vigor.