Actualización de WhatsApp en 2026: Móviles perderán compatibilidad
Antes de 2026, revisa si tu teléfono está en la lista de dispositivos incompatibles con WhatsApp.
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- El inicio de 2026 marcará un ajuste importante para millones de usuarios de WhatsApp. La aplicación de mensajería más utilizada en el mundo actualizará sus criterios de compatibilidad y, como consecuencia, algunos modelos de teléfonos dejarán de ser compatibles con ésta.
La medida responde a la necesidad de operar sobre sistemas operativos capaces de recibir actualizaciones, integrar nuevas funciones y mantener protocolos de seguridad actualizados.
De acuerdo con la compañía de mensajería de Meta, esta depuración de dispositivos forma parte de un proceso regular para identificar equipos con tecnología obsoleta. Cuando un teléfono ya no puede actualizar su sistema operativo, también queda imposibilitado para ejecutar correctamente las nuevas versiones de WhatsApp.
Antes de que el acceso sea suspendido, los usuarios recibirán alertas dentro de la aplicación. Estos avisos permitirán realizar copias de seguridad, actualizar el sistema si aún es posible o migrar la cuenta a un dispositivo más reciente.
La pérdida de compatibilidad se aplicará de manera progresiva. En una primera etapa, los celulares afectados dejarán de recibir funciones nuevas y, posteriormente, el servicio de WhatsApp quedará inhabilitado. Entre los equipos que entran en este proceso se encuentran los siguientes:
Samsung Galaxy S5
Samsung Galaxy S4 Mini
Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy Note 2
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Trend
Samsung Galaxy J2
LG Optimus L3
LG Optimus L5
LG Optimus L7
LG Optimus F5
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L5 II
Motorola Moto G (1ª generación)
Motorola Moto E (1ª generación)
Sony Xperia Z3
Sony Xperia Z2
Huawei Ascend D2
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend Mate
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
Ante este escenario, WhatsApp recomienda revisar con tiempo el estado del sistema operativo y tomar previsiones antes de que la actualización de WhatsApp en 2026 entre en vigor.
