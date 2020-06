Advierten que FaceApp puede usarse para suplantar la identidad

La aplicación FaceApp nuevamente volvió a ser tema de conversación en redes sociales dado que ahora incluye la nueva opción de "cambio de género". Dicha novedad incluso generó el "faceappchallenge" en Facebook e Instagram. Debido a esta nueva aparición en la vida digital de las personas, de igual manera regresaron las dudas sobre la seguridad de la aplicación de reconocimiento facial y los riesgos de compartir dicha información por motivos de privacidad.

Al respecto, Fabio Assolini, analista senior de seguridad en Kaspersky, aseguró que la app no contiene ningún elemento malicioso. No obstante, se debe tener en cuenta que la tecnología de reconocimiento facial es generalmente utilizada para autenticar contraseñas, por lo que el usuario debe tener mucho cuidado al compartir su imagen con terceros.

"Tenemos que tratar estas nuevas formas de autenticación como contraseñas, ya que cualquier sistema de reconocimiento facial disponible ampliamente puede terminar siendo utilizado tanto para bien como para mal", advirtió el experto en seguridad. Según Assolini, la compañía dueña de FaceApp podría hasta vender estas imágenes a entidades que utilizan la Inteligencia Artificial para realizar modificaciones de reconocimiento facial.

"Además, se debe tener en cuenta que estos datos se almacenan en servidores de terceros, y que también pueden ser robados por ciberdelincuentes y utilizados para suplantar identidades", agregó. Para evitar cualquier tipo de problema relacionado con la seguridad, el analista recomendó que si a pesar de dichas advertencias los usuarios desean utilizar esta app, deben ser conscientes sobre la seguridad de la aplicación y descargarla solo de tiendas oficiales. También reiteró la importancia de leer los términos de privacidad de las aplicaciones para comprender qué información se solicita.

"Según datos de nuestro estudio Resaca Digital, más del 54% de los mexicanos no lee los términos de uso de aplicaciones y se olvidan de pensar cómo sus datos pueden ser utilizados", concluyó Assolini.

Al descargar aplicaciones, Kaspersky recomienda que los usuarios tomen las siguientes precauciones:

1.- Asegúrate de que la aplicación sea confiable y descarga de tiendas oficiales.

2.- Lee los términos de privacidad para comprender qué información se solicita.

3.- Trata el reconocimiento facial como una contraseña: no lo uses en todas partes.

4.- Comprueba siempre qué permisos se solicitan, como el inicio de sesión asociado a una cuenta existente en una red social determinada.