Albañil sufre muerte encefálica y familia dona sus órganos

SALTILLO, Coah., febrero 13 (EL UNIVERSAL).- Una donación múltiple de órganos de un joven albañil de 22 años de edad, quien murió poco después de que cayó de un andamio, de cinco metros de altura, salvará la vida de al menos cinco enfermos graves y ayudará a muchos otros.

Dos personas más volverán a ver y beneficiarán con músculo esquelético a unos cien pacientes.

Este es un hecho sorprendente y admirable aquí en Saltillo, donde la familia del muchacho concretó la donación y procuración de corazón, hígado, riñones, córneas y tejido músculo esquelético, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila.

Recibirán un "Regalo de Vida" que es invaluable porque todos los órganos son viables y en este momento se encuentran en proceso de trasplante en el estado de Nuevo León, informó la delegación del IMSS en Coahuila.

El muchacho era residente de Saltillo, soltero, sin hijos.

Sus familiares más cercanos, madre y hermana, médicos, enfermeras junto con trabajadores del Hospital General de Zona HGZ # 2, formaron una valla y aplaudieron el noble gesto del donador.

Pese a la tristeza que les embarga, fue todo un acontecimiento muy emotivo por su trascendencia.

Lo despidieron con una salva de aplausos que se escuchó fuerte, con respeto se formaron, le aplaudieron desde su salida del área de Terapia Intensiva hasta que lo ingresaron al quirófano.



El joven presentó muerte encefálica, secundario a un traumatismo craneoencefálico.

A pesar del manejo multidisciplinario que recibió en Terapia Intensiva, sus condiciones (por el golpe tan fuerte) eran muy malas, comentó el doctor Hugo Mendoza Sosa, coordinador Hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos, con fines de Trasplante.

Explicó que a pesar del manejo multidisciplinario que recibió el paciente en Terapia Intensiva, presentó deterioro neurológico.

Tras ser valorado por el neurocirujano, se le realizó una angiotomografía (de vasos sanguíneos) de cráneo, en la cual se determinó que no tenía flujo sanguíneo cerebral.

Al confirmarse el diagnóstico de muerte encefálica, dijo que habló con la madre y la hermana del joven, quienes autorizaron la donación multiorgánica.



Pocos trasplantes así

El doctor Hugo Mendoza destacó que a pesar de que sí se habían registrado donaciones de corazón, hace seis años que no se lograba una procuración con estas características.

Debido, principalmente, apuntó, a la no viabilidad de los órganos.

Mientras que el hígado, los riñones y córneas serán trasplantados en la UMAE Hospital de Especialidades No. 25. También de la capital regiomontana.

En cuanto al tejido muscular esquelético, lo enviaron al Hospital Universitario para posteriormente ser procesado, todos en el estado de Nuevo León.

A nombre del HGZ # 2 del Seguro Social, Mendoza Sosa agradeció a los familiares por tan generoso acto y expuso que, de esta manera, salvarán por lo menos cinco vidas, dos personas recuperarán la vista y más de un centenar tendrán una mejoría en su salud.

Solo el músculo esquelético llega a beneficiar a 150 pacientes, precisó.



¿Cómo donar órganos?

Recordó a la población la importancia de abordar el tema de la donación en familia, "es un acto de bondad que permite mejorar la salud y/o salvar vidas", subrayó.

Las personas interesadas en obtener información sobre la donación de órganos pueden consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes o en la página del IMSS: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-órganos para registrarse como donadores voluntarios de órganos.



Primer trasplante de corazón en Saltillo

Asimismo, refirió que la primera procuración de corazón en Saltillo se hizo hace 17 años.

La segunda se concretó el 20 de enero de 2017, en la que también se tomó hígado, riñones, córneas y tejido.

Sin embargo, en los últimos años, aunque se obtuvo autorización por parte de los familiares, no se realizaba la procuración debido a que los órganos eran inviables.

Lamentablemente, los donadores son escasos.