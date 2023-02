Alerta, 20 apps maliciosas que no debes tener en el celular

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 7 (EL UNIVERSAL).- Pese a los esfuerzos que realizan las grandes empresas por impedir que apps maliciosas estén disponibles en sus tiendas, los ciberdelincuentes encuentran la manera de esconder sus softwares con el fin de robar datos y dinero a los usuarios. Y como prueba una nueva lista de 20 aplicaciones que estuvieron disponibles en la Play Store de Google.

Con más de 20 millones de descargas estas aplicaciones le hacían creer a los usuarios que iban a disfrutar de un buen juego o una herramienta de productividad cuando en realidad estaban destinadas a engañarlos para suscribirlos a servicios de paga o robarles sus datos.

Conoce la lista de las apps que debes borrar de inmediato para no ser víctima de este engaño.

---Aplicaciones maliciosas en Android

De acuerdo con un informe dado a conocer por la empresa de ciberseguridad Dr. Web un total de 20 aplicaciones que estuvieron disponibles en la Play Store de Android estaban destinadas a engañar a los usuarios robándoles información personal a través de ataques de phishing o mediante suscripciones a servicios de paga.

El informe detalla que, en conjunto, estas apps registraron más de 20 millones de descargas. La parte positiva es que al menos 10 de ellas solo estuvieron dirigidas al mercado ruso. Sin embargo, el resto sí fueron distribuidas de manera global por lo que recomiendan tener cuidado.

Muchas de las apps infectadas estaban relacionadas con juegos que conducían a las víctimas a casinos online a través de un servidor remoto. Pero, para ampliar las posibilidades de infectar a un mayor número de personas, también había algunas destinadas a la actividad física e, incluso, a la búsqueda de empleo.

La lista de apps de las que debes cuidarte es la siguiente:

Golden Hunt

Reflector

Seven Golden Wolf Blackjack

Unlimited Score

Big Decisions

Jewel Sea

Lux Fruits Game

Lucky Clover

King Blitz

Lucky Hammer

Lucky Step

Walking Tracker

Walking Joy

Lucky Habit: Health Tracker

Wonder Time

Seeks

Safe VPN

Document PDF Scanner

Smart Screen Mirroring

Smart Night Clock.

Cabe señalar que todad fueron dadas de baja de Play Store.

Los ataques a usuarios de Android no cesan

En su informe Dr. Web detalla que la actividad de troyanos, adware y spyware destinada a usuarios Android ha ido en aumento.

Entre las amenazas más graves encontradas está un software espía que roba el contenido de las notificaciones de otras aplicaciones, conoce la ubicación del dispositivo, graba el entorno y lee sus mensajes, además, de descargar aplicaciones y mostrar varios cuadros de diálogo.

También identificó un troyano diseñado para mostrar anuncios intrusivos y que "oculta" sus íconos del menú de la pantalla de inicio para que el usuario no pueda borrar la app fácilmente.

Además de apps maliciosas en las tiendas, otro truco que aplican los ciberdelincuentes es hacerle creer a los usuarios, a través de ventanas emergentes, que su dispositivo ha sido infectado con un malware con la intención de hacerlos descargar o comprar un antivirus falso.

---¿Cómo mantenerse seguro en Android?

Para evitar ser víctima de alguna app maliciosa las recomendaciones a seguir son:

Descarga aplicaciones solo de las tiendas oficiales. Si bien las apps mencionadas estuvieron disponibles en la Play Store, las posibilidades de que tengan malware son mucho menores dado que la compañía cuenta con una serie de tecnologías para evaluarlas.

Revisa las reseñas de otros usuarios con detenimiento. Quizá haya cientos positivas pero si encuentras alguna alerta presta atención, recuerda que los ciberdelincuentes crean comentarios falsos.

Si después de haber descargado una app notas un comportamiento raro en tu celular como mensajes sin explicación, que se caliente de más o abra páginas sin que se lo pidas, bórrala de inmediato y cambia todas tus contraseñas.

Instala una solución de ciberseguridad en tu celular.