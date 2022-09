Alertan por nuevo fraude mediante ofertas laborales

A-AA+

Mediante redes sociales y bolsas de trabajo se ha alertado de una nueva forma de fraude ofreciendo vacantes para auxiliar administrativo.

De acuerdo a los usuarios de redes sociales, mediante un correo electrónico desconocido se hace la vacante asegurando que en la red vieron su perfil y consideran que es un buen candidato para el espacio laboral; se pide contestar el correo para agendar una supuesta entrevista, además de que se ofrece un sueldo de 4 mil a 5 mil pesos por semana.

Según lo que se ha expuesto, el correo está bajo el nombre de Cecilia, y este mismo correo ha llegado haciendo uso de nombres de grandes empresas como Cummins, grupo Pepsico, Manufacturas Alzo, entre otras.

Sin embargo, al preguntar de forma directa en las mismas compañías se ha informado que está dinámica no corresponde a los procesos de reclutamiento.

En este sentido, las plataformas digitales para la búsqueda de trabajo han alertado para que los buscadores de empleo no caigan en esta oferta que podría convertirse en una trampa para fraude o robo.

Cabe recordar que hace unos meses se reportó un caso de robo colectivo en el que también a través de redes sociales se ofertan puestos de empleo y, al acudir a la supuesta entrevista, cerca de 10 personas que fueron citadas fueron víctimas de robo por los supuestos reclutadores en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

También, en otras ocasiones circuló una alerta por mensajes de texto que llegaban a nombre de Amazon reclutando personal, lo cual era falso. Ante estas quejas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social invita a consultar el sitio oficial del Servicio Nacional de Empleo y no acudir a estos puestos que se ofertan de manera informal en redes sociales.