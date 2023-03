Aliadas digitales: apps SOS para mujeres

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- La lucha continúa este 8M, pero no solo desde los espacios físicos, algunas plataformas digitales se han sumado al movimiento y desean promover iniciativas enfocadas en preservar la seguridad de las mujeres.

La marcha está en puerta y ante la voz de miles de mujeres en contra de la violencia de género, la tecnología también ha decidió poner su granito de arena. Te contamos sobre algunas aplicaciones en donde podrás encontrar estrategias de acción para situaciones de riesgo.

SOSFem

Esta aplicación busca ayudar a las mujeres que se encuentran en situaciones de riesgo, promoviendo el uso de botones de pánico. El objetivo principal de SOSFem es brindar herramientas tecnologías de vanguardia que prioricen la protección de las mujeres.

SOSFem nació en el 2018 y fue pensada por una de las co-fundadoras tras una experiencia que sufrió de acoso, por lo que decidió crear, en conjunto con su compañero de trabajo, una herramienta para fomentar la seguridad de las mujeres, apostando por un mundo en donde la tecnología se use para erradicar la violencia de género.

Funciones de SOSFem

En esta app podrás activar un botón de pánico para alertar que te encuentras en peligro, cada que realices esta acción, los contactos que hayas seleccionado, recibirán un sms con el link de tu ubicación.

Existen tres opciones para activar el botón de pánico:

Sensor de movimiento

Presionando 5 veces el botón de bloqueo

Directamente desde la app

Esta aplicación está disponible tanto en iOS como en Android. Después de descargar la app debes iniciar sesión con tu cuenta de Apple, Google o con cualquier correo electrónico y eso es todo, ya puedes utilizar las funciones de esta plataforma.

La barra de herramientas se localiza en la parte inferior de la pantalla, ahí podrás hacer los ajustes que consideres oportunos, empezando por seleccionar tu lista de contactos. Inicia haciendo la "Prueba de SOS" para que te vayas familiarizando con la app.

Sister

Esta aplicación de seguridad personal, brinda asistencia inmediata con el objetivo de reducir situaciones de peligro. El fin de esta app, es que, en todo momento, sin importar la hora o el lugar, tengas una ruta de acción ante cualquier riesgo.

No importa si estás realizando deporte, de viaje o en una fiesta, con Sister puedes dejar programada una secuencia de acciones, para que en cuanto detectes una señal de alerta, compartas tu ubicación en tiempo real para que amigas, pareja o familiares te acompañen de forma remota.

Un plus de esta plataforma es que si introduces el destino al que deseas llegar, el GPS de la app te mostrará la ruta más segura. También puedes explorar puntos en el mapa para ver las zonas peligrosas a evitar, que están marcadas en rojo.

Funciones de Sister

La interfaz de esta app se desarrolla en tres funciones prioritarias:

Al identificar un peligro, pulsa el botón SOS. En automático se le notificará a tus contactos tu señal de alerta, al mismo tiempo que tu teléfono recopila pruebas con la cámara y micrófono que se almacenarán en la nube de la app.

¿Necesitas asistencia profesional? Al presionar el botón de pánico mostraremos en tu pantalla el número de teléfono de los servicios de emergencias, para que llames con un solo clic.

Si el peligro ha pasado o ha sido una falsa alarma, bastará con que introduzcas un PIN de cancelación en la pantalla, en automático tus contactos recibirán la actualización respecto a tu situación.

Podrás descargar esta app en tu teléfono Android o iOS. Al ingresar en Sister, tendrás que poner tu número de teléfono y ¡listo! Podrás explorar la app de pies a cabeza para exprimir al máximo sus funciones.

Voy contigo

El lema de esta aplicación es "Nos tenemos, nos protegemos" y lo que busca fomentar es una red de apoyo en donde todas las mujeres cuenten con un espacio en donde reporten incidentes y puedan generar estrategias para salvaguardar su integridad y, de igual manera, generar un soporte de apoyo colectivo.

En esta plataforma, además de tener un botón de pánico disponible en caso de que surja una emergencia, encontrarás material multimedia que ha sido diseñado por profesionales con la finalidad de promover comunidades de aprendizaje en temas de género.

Funciones de Voy contigo:

Alertas de emergencia

Emite una alerta a tus contactos de confianza, así como a usuarias que se encuentren en un radio cercano a tu localización, para informar que te encuentras en peligro y requieres apoyo.

Realiza reportes

Otro de los principios de esta plataforma, es impulsar a que se levante la voz, para ello, ofrece la opción de dejar evidencia de hechos en donde hayas sido víctima o testigo de violencia, con el objetivo de evitar y prevenir que otras mujeres pasen por la misma situación.

Ubica zonas seguras

Imagínate lo útil que sería guardar las zonas que transitas con mayor frecuencia y poder mantenerte al tanto de lo que ocurre alrededor. Esto es completamente posible gracias a esta aplicación.

Compartir ubicación

Mantenerte en contacto con personas de confianza es muy importante y esta app tampoco lo dejó de lado, así que solo debes presionar un botón para enviar tu ubicación en tiempo real, con ello, tus contactos estarán al tanto de la ruta que vas a utilizar.

Podrás descargar "Voy contigo" tanto en Android como iOS. Al ingresar debes hacer clic en "Crear una cuenta", considera que esta app no es solo para mujeres; los hombres también podrán usarla como "Usuario invitado".