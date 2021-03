Alimentos al carbón o tostados aumentan riesgo de cáncer, alertan

Consumir alimentos al carbón como la carne asada o tostados puede generar riesgos a la salud, como elevar la presión arterial o hasta cáncer, alertó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Esto incluye freír en el sartén o asar a la parrilla a fuego directo, porque los alimentos generan ciertos compuestos químicos como la acrilamida que en exceso puede ser perjudicial para la salud.

En el caso de un alimento al asador, la Profeco advirtió "cuanto más negro sea su color, más cantidad de acrilamida contienen. Puede aplicarse también al freír, asar o tostar papas y vegetales de raíz que nunca deben pasar de un tono ligeramente dorado".

En la Revista del Consumidor del mes de marzo de 2021 la Profeco afirmó que la Agencia de Normas Alimentarias de Reino Unido advirtió que en un proceso de tostado o fritura excesivo se genera acrilamida que es producto de la reacción entre aminoácidos y azúcares, un causante de tumores en animales.

"Con el propósito de llevar una vida más saludable, los expertos sugieren cocinar las carnes por más tiempo y a menor temperatura; marinarlas, retirar el exceso de grasa, no ingerir las partes carbonizadas y evitar cocerlas demasiado", dijo la Procuraduría.

En la investigación de la Profeco se aseguró que si las carnes asadas que consume una persona se hace esporádicamente no hay de qué preocuparse, pero si el consumo es muy regular, hay que evitarlo.

Además de que recomiendan: marinar la carnes porque entre más adobos y mezclas para marinar más se reducen las toxinas en el asado; retirar el exceso de grasa de la carne y la piel del pollo, porque la grasa es un importante productor de toxinas.

Piden no ingerir las partes carbonizadas de la carne y no cocinarla en exceso porque pueden desencadenarse reacciones químicas que generan toxinas.