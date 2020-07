Alimentos prohibidos y permitidos si padeces gastritis

La gastritis, según la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), es la inflamación de la mucosa gástrica transitoria que puede ocasionar dolor en la boca del estómago, náuseas, reflujo, vomito e indigestión. Se puede presentar de manera aguda (repentinamente) o crónica (prolongadamente), y sus causas se asocian a una dieta inadecuada, mala higiene en la preparación de alimentos y horarios de comida irregulares.

Además de la medicación, el tratamiento de la gastritis contempla llevar a cabo una alimentación balanceada, que ayude a reducir la acidez en el estómago.

Qué alimentos comer

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con Healthline, se recomienda el consumo de granos enteros, pasta, arroz y pan blanco. Las legumbres también son una buena opción, siempre y cuando se evite cocinarlas enteras y con otros ingredientes grasos de origen animal.

Las frutas y verduras son esenciales en caso de tener gastritis. Se deben evitar aquellas que sean ácidas y en el caso de las verduras, procurar que estén hervidas, cocidos o a la plancha.

En cuanto a las carnes, las recomendadas son las bajas en grasas, como el pescado o las carnes magras. El huevo y sus derivados, así como el fiambre de pollo o de pavo son otras buenas opciones.

Uno de los alimentos que puede combatir la gastritis es el yogur, ya que News Medical Today menciona que algunos estudios han demostrado que ayuda a reducir el H. pylori, la causa más común de esta enfermedad.

Qué alimentos no comer

El IMSS y Medical News Today sugieren que lo primero que se debe limitar para no sufrir de gastritis, es el picante. Este provoca la irritación del tracto digestivo e intensifica los síntomas como las agruras, la acidez y la indigestión.

El café es otro alimento que potencia los síntomas de la gastritis, por tratarse de un alimento sumamente irritante y que puede afectar el funcionamiento del sistema digestivo. Las bebidas con gas, como los refrescos, y el alcohol también irritan la mucosa gástrica fuertemente.

La leche, el queso y los productos lácteos, sobre todo aquellos enriquecidos con nata (como el yogur griego), contienen altas cantidades de grasa. Si se consume debe ser en cantidades muy pequeñas y se deben preferir aquellos bajos en grasa o desnatados.

Las frutas ácidas, en particular los cítricos como el limón y la naranja, aumentan la acidez estomacal. Es preferible evitarlos, así como los jugos que los contienen.

Otros factores que se deben tratar de eliminar para prevenir la gastritis son el consumo de antiinflamatorios y las situaciones de estrés. Con una alimentación adecuada y un estilo de vida saludable puedes disminuir los síntomas de las gastritis.

Es importante que consultes al especialista antes de cualquier cambio en tu dieta, él podrá asesorarte con un plan personalizado.