Alimentos que jamás debes consumir después de las 7 de la noche

CIUDAD DE MÉXICO, julio 16 (EL UNIVERSAL).- Los alimentos son vitales para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, pero también hay que decir que para desarrollar correctas funciones intestinales en nuestro organismo, hay que respetar ciertos horarios de consumo.

Con el fin de que los procesos gástricos del cuerpo humano mejoren su desempeño, y no sufran algunas dificultades en lo que es su desarrollo normal, se recomienda llevar una dieta rica y balanceada, que dentro de las funciones del ser humano permitan un desarrollo acorde de la absorción de nutrientes y el procesamiento de alimento.

El problema en nuestro organismo se da cuando se producen ingestas de alimentos en la noche, ya que se acerca la hora del descanso, y el sistema digestivo debe estar preparado también para estar en reposo, por lo que se suele recomendar ingerir comidas ligeras y que no compliquen a las personas por su pesadez.

Estos son los alimentos que no debes consumir en la noche

De acuerdo con el portal Salud180, después de las 19 horas se recomienda no consumir alimentos como los hongos o setas, ya que poseen una enorme cantidad de fibra, por lo que resulta difícil su digestión para el sistema, pese a sus beneficios, lo que puede acabar generando problemas en la inflamación, gases o eructos.

Otro de los alimentos a evitar durante la noche, son las lechugas, con dificultad de digestión, lo que puede causar los mismos efectos que los hongos, debido a las propiedades diuréticas con las que cuenta, lo que puede acabar forzando que la necesidad de ir al baño, interrumpiendo tu descanso.

Por último, debemos incluir a los quesos, ya que este alimento aporta una cantidad muy grande de grasa animal, por lo que su digestión es ligeramente complicada, siendo poco recomendado su consumo, especialmente para aquellos que poseen dificultades respecto al nivel de colesterol en la sangre.